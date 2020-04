Like før jul ble Gunnar Stålsett i en mye omtalt rettssak dømt til betinget fengsel for å ha ansatt papirløse Lula Tecle som vaskehjelp.

Nå sier han – med visse forbehold – seg fornøyd med regjeringens høringsforslag som legger opp til et asyl-amnesti for eldre papirløse med lang oppholdstid i Norge.

En av de som vil være omfattet av dette, er biskopens tidligere vaskehjelp:

– Uttalelsene må være god lesning for Lula og andre i hennes situasjon. De kan nå øyne et håp om løsning på en langvarig lidelse under umenneskelige forhold, sier Stålsett til ABC Nyheter.



– Det er enkeltmenneskers liv det dreier seg om, men det gjelder også viktige sider ved vårt samfunn som helhet, sier han.

– Det er gledelig



I regjeringens forslag legges det opp til at de som har vært minst 16 år i Norge etter å ha levert asylsøknad, kan få oppholdstillatelse (hvis de samtidig er minst 49 år gammel). De anslår at det kan være snakk om cirka femti personer, et tall ingen kan være sikre på.

Uansett synes Stålsett at det er et skritt i riktig retning:

– Det er gledelig at det nå blir fortgang i arbeidet for å innlemme ureturnerbare og andre med lang oppholdstid som rettsløse i vårt samfunn og gi dem en human hverdag. Det er godt for dem og det er godt landet.

– Jeg har tiltro til at justisminister Mæland, selv i denne krevende tiden, vil engasjere seg for å finne en snarlig og god løsning for noen av de mest skadelidende iblant oss, sier 85-åringen.

Tar visse forbehold



Gunnar Stålsett trekker også fram at Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) har fått «gode innspill» i høringsrunden som ble avsluttet like før påske, og viser til det han omtaler som «viktige faglige instanser»: NOAS, Antirasistisk Senter, Advokatforeningen, Norsk Folkehjelp, Norges Kristne Råd og Mennesker i Limbo.

– For meg er det gledelig at høringsrunden bekrefter at amnesti hører med i et rettssamfunn. Det gjenspeiler at rettferdighet og barmhjertighet hører sammen også i politikken og forvaltningen.

– Jeg er glad for at uttalelsene så klart gjenspeiler grunnlovens verdigrunnlag, menneskesyn og rettssamfunn. Mulighet for amnesti hører med i vårt rettssamfunn, det er kvalitetsstempel.

Likevel velger den tidligere oslobiskopen å ta visse forbehold til høringsforslaget.

– Det er for strengt med et krav om 16 års opphold før amnestiet trer i kraft. Selv 10 år med livet på vent vil være avskrekkende, mener Stålsett som også synes at det virker «tilfeldig og dårlig begrunnet» å samtidig knytte dette til en aldersgrense.

– Gjennomføringen av ordningen må ivaretatt søkernes retts sikkerhet med rettshjelp og mulighet for anke. Det medmenneskelige samfunn må gjenspeiles i prinsipper og praksis for amnestiet.

Ber Stortinget gå videre



Han benytter også anledningen til å oppfordre stortingspolitikerne til å endre lovverket som straffer de som ansetter papirløse, slik han selv ble i fjor.

I dommen mot ham skilles det ikke mellom kynisk utnyttelse av papirløse til profitt, og de som ansetter slike ut fra gode intensjoner. Det vises kun til at bruken av ulovlig arbeidskraft undergraver arbeidsmiljøvernlovgivningen og «den trygghet som skal omgi det enkelte arbeidsforhold».

Stålsett mener lovene må endres på dette punktet.

– Når det understrekes at dette er en engangsløsning, blir det desto mer viktig at partiene på Stortinget tar de nødvendige skritt for å gjeninnføre mulighetene til lønnet arbeid for mennesker uten oppholdstillatelse. Hvis ikke vil arbeidsgivere og arbeidstakere fortsatt bli kriminalisert for livsnødvendig hjelp.



– Jeg har fortsatt forhåpninger til at et flertall på Stortinget vil følge opp de signaler de har gitt om dette, sier han.