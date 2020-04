Forslaget fra SV om å hente 1.500 barn fra flyktningleirer i Hellas splitter regjeringspartiene og Arbeiderpartiet, skriver Aftenposten.

Forslaget ble vedtatt behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen mandag, og nå må partiene ta standpunkt til det omstridte flyktningspørsmålet. Til nå har Høyre, Frp og Ap sagt nei, mens Venstre og KrF er enig med SV i saken.

– Vi må ikke stille oss på gal side i Europa sammen med de mest ekstreme, nasjonalistiske kreftene som vil stenge grensene, sier SVs Karin Andersen til avisen.

Får ikke støtte fra KrF og Ap

KrF kommer ikke til å støtte forslaget, opplyser parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan. Partiet vil heller jobbe gjennom regjeringen for å få gjennomslag der.

Ap har høstet kritikk for standpunktet i debatten om Moria-flyktningene. Både partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani og leder Jonas Gahr Støre har stått fast på at FNs kvoteflyktninger bør prioriteres framfor flyktninger fra leirer i Hellas.

Partiet kommer ikke til å stemme for SVs forslag og jobber ifølge TV 2 med en løsning for å forene fløyene i partiet. Ap vil be regjeringen om å delta i en løsning der FN velger ut de mest sårbare flyktningene fra Moria og andre leirer som kan sendes til Norge.

Løsningen skal ha blitt drøftet på Aps sentralstyremøte mandag og skal opp til behandling i partiets stortingsgruppe onsdag, skriver kanalen.

Flyktningstopp

17. mars stoppet FN midlertidig all overføring av FN-flyktninger fra avsenderland til mottakerland.

– Det FN ber oss om nå er ikke kvote­flyktninger, men om å evakuere barn og sårbare fra Hellas. Det må Ap forholde seg til og ikke late som om det er mulig å heller ta imot kvoteflyktninger nå, sier Andersen til Aftenposten.

Karin Andersen (SV). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun anklager Ap for å «dilte etter Erna» fordi Støre sa at partiet ikke kommer til å motsette seg at regjeringen eventuelt bestemmer seg for å hente mennesker fra Hellas.

Vil hente kvoteflyktninger

På de greske øyene i Egeerhavet skal det ifølge FNs høykommissær for flyktninger, befinne seg om lag 2.000 barn uten foreldre.

I en kronikk i VG tirsdag skriver Gharahkhani og Støre at Arbeiderpartiet støtter at Norge tar sin del av flyktningene dersom det finnes en løsning der «folk hentes ut av leirene på en ordnet måte – og der leirene ikke fylles opp igjen dagene etter».

Ap-politikerne gjentar også oppfordringen til regjeringen om å hente kvoteflyktningene som det er bestemt at Norge skal ta imot i år.

– 750 er allerede klargjort, men står på vent. De må hentes, og det må skje nå, skriver Gharahkhani og Støre.