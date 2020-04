Sp krever svar om Tangen-seminar

– Det er problematisk at de blir påspandert middager, godt med drikke, konserter og opplevelser, sier han til VG med henvisning til USA-konferansen som ble arrangert av Norges nye oljefondssjef Nicolai Tangen i november.

En rekke prominente næringslivsledere og embetsfolk, både fra Norge og utlandet, deltok på konferansen, som i sin helhet var betalt av milliardæren Tangen. Den ble først offentlig kjent gjennom en avsløring i VG i helgen.

Seminaret ble arrangert flere måneder før Tangen ble ansatt som ny sjef for oljefondet. Han understreker at de som tok beslutningen om ansettelsen, ikke var med på turen, og at seminaret ble planlagt flere år i forveien.

Vedum mener likevel det er grunn til å stille spørsmål ved deltakelsen fordi «vedkommende som spanderer kort tid etterpå får en av Norges viktigste stillinger».

– I Norge har vi en måteholdstradisjon. Statsråder og embetsmenn skal vise måtehold. Dette seminaret er det motsatte av dette; det er dekadanse, det ypperste av luksus. Da bør alle vi i maktposisjoner tenke på hvordan dette tar seg ut. Alle varsellamper på smøring burde lyse, sier Vedum.

Vedum har rettet et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om saken. Solberg sier hun skal svare, men viser i første omgang til reglene for statens ansatte.

– Når vi er på reiser eller seminarer i embets medfør skal det altså betales av arbeidsgiver på vanlig måte. Det er også viktig at det er full åpenhet om det, legger hun til, sier Solberg.