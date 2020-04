Onsdag i forrige uke kjørte elleve iranske marinefartøy bare 9-10 meter unna flere av krigsskipene USA har i Arabiahavet.

USA var raskt ute og omtalte dette som «provoserende» samt «farlige og forstyrrende» handlinger mot amerikanske skip.

I går bekreftet Iran hendelsen som USAs marine tidligere hadde publisert bilder fra.

Det offisielle iranske nyhetsbyrået IRNA refererte da til talsmenn fra Revolusjonsgarden som beskrev USAs fremstilling som et «Hollywood-manus», og at USA var «terrorister».

Øvelse siden mars



De iranske fartøyene fra revolusjonsgardens marine skal ha krysset baugen og akterenden på militærskipene på svært nært hold og i høy hastighet. Hendelsen skal ha skjedd mens gruppen av amerikanske skip øvde i internasjonalt farvann.

Mens USA vektlegger at manøvreringen lett kunne ført til «feilnavigering og kollisjon» og at oppførselen var klare brudd på internasjonale sjøregler, synes Revolusjonsgarden at det er viktigere å be USA respektere de samme reglene for å unngå «falske fremstillinger i ettertid».

Iranerne viser også til to episoder 6. og 7. april hvor de mener USAs marine opptrådte farlig og blokkerte ferden for flere skip.

Den amerikanske marinen, kystvakten og hæren har siden slutten av mars gjennomført felles operasjoner i Arabiahavet, skriver NTB.

Det er ikke første gang USA har gjennomført militære øvelser utenfor Iran, også med hangarskip og flere bombefly. Dette har økt spenningene mellom Iran og USA.

Spent forhold



I fjor iverksatte USAs president Donald Trump sanksjoner mot Iran. De to landene har i lengre tid vært uenige om innholdet av en atomavtale. USA er også alliert med Irans erkefiende Saudi-Arabia. De to landene er involvert på hver sin side i flere konflikter i Midtøsten.

I 2018 trakk USA seg fra atomavtalen og innførte sanksjoner som har rammet den iranske økonomien, ettersom landet ikke får eksportere olje og andre produkter til utlandet. I tillegg har Iran ikke tilgang til internasjonale banktjenester.

Iran er også et av de hardest rammede landene i verden av corona-pandemien. Mandag var totalt 5209 personer bekreftet døde og over 83.500 bekreftet smittet. Trolig er dødstallene mye høyere, og antallet smittede er også trolig grovt underrapportert.

Som kjent har heller ikke USA sluppet unna virusets herjinger. De er det hardest rammede enkeltlandetm med 764.265 smittede og mer enn 40.000 døde pr mandag.