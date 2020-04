Trump-regjeringen vil granske hvor viruset stammer fra

Denne teorien er ikke bekreftet, og kinesiske forskere mener utbruddet trolig begynte på et marked i byen Wuhan.

Så langt har dette vært den rådende forklaringen på hvordan viruset begynte å spre seg. Men Trump-regjeringen har i det siste gitt uttrykk for tvil.

– Vi hører denne historien mer og mer, sa president Donald Trump da han fikk spørsmål om lab-teorien på en pressekonferanse onsdag.

Både Trump og hans utenriksminister Mike Pomepo har sagt at USA har igangsatt en gransking for å avdekke hva som skjedde da utbruddet begynte.

– Finnes ikke grunnlag

Også Storbritannias utenriksminister Dominic Raab ba om en gransking av pandemiens årsaker etter et videomøte for G7-landene torsdag. USA hadde tatt initiativ til møtet.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, forsøkte samme dag å dempe spekulasjonene rundt lab-teorien.

– Mange anerkjente medisinske eksperter har bekreftet at det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for påstandene om at viruset lekket ut av et laboratorium, sa Zhao.

Også han tok imidlertid til orde for mer forskning på coronavirusets opprinnelse.

Video: Kina om laboratorium-anklagene: – De har ingen bevis:

– Ikke en konspirasjonsteori

Etter at coronaepidemien begynte i Kina, har det dukket opp rekke ulike virus-teorier og påstander som blant annet sirkulerer på internett. Mange av disse er fullstendig uten faktagrunnlag og regnes som konspirasjonsteorier.

Men hypotesen om at det kan skjedd et uhell ved et kinesisk laboratorium, diskuteres også av enkelte forskere.

– Etter min mening er dette ikke en konspirasjonsteori. Jeg mener dette er et legitimt spørsmål som må undersøkes og besvares, sier forskeren Xiao Qiang ved Berkeley-universitetet i USA til Washington Post.

Professor Richard Ebright ved Rutgers University mener det er minst like sannsynlig at utbruddet begynte på et laboratorium som et annet sted i Kina.

Forsket på flaggermusvirus

I løpet av den siste uken har Washington Post publisert flere artikler med opplysninger som i det minste underbygger muligheten for at et uhell kan ha skjedd ved et laboratorium i Wuhan.

I den kinesiske storbyen finnes to laboratorier som har drevet forskning på coronavirus som finnes hos flaggermus. Et av disse ble i 2015 Kinas første forskningsinstitutt med den høyeste internasjonale klareringen for forskning på farlige smittsomme sykdommer.

Likevel var amerikanske myndigheter angivelig bekymret for sikkerheten ved begge laboratoriene allerede for flere år siden. Amerikanske diplomater skal ha varslet om fare for sykdomsutbrudd fordi sikkerheten var for dårlig.

Ingen bevis

At coronaviruset som nå sprer seg i verden, opprinnelig stammer fra flaggermus, er det bred enighet om blant medisinske eksperter.

De fleste antar imidlertid at viruset ble overført til mennesker ved en tilfeldighet. Viruset kan først ha smittet en annen dyreart og deretter blitt overført til mennesker på et marked i Wuhan hvor det selges levende dyr.

Og heller ikke amerikanske myndigheter mener at det er bevist at overføringen til mennesker skjedde på et laboratorium.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP beskriver Trump-regjeringens spekulasjoner som ledd i en propaganda-strid mellom USA og Kina. Myndighetene i begge landene er tilsynelatende ivrige etter å rette pekefingeren mot motparten.

Den kinesiske talsmannen Zhao Lijian, som nå forsøker å dempe lab-spekulasjonene, hevdet tidligere i år at amerikanske soldater kunne ha brakt coronaviruset til Kina – en påstand som absolutt ikke er bekreftet.