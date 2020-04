Regjeringen vil forlenge coronaloven med én måned – men ikke lenger

– Jeg mener at en forlengelse av loven i én måned er nødvendig. Vi har sett at loven så langt har vært svært nyttig i arbeidet med å tilpasse samfunnet den nye situasjonen, til beste for enkeltpersoner og næringsliv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Den midlertidige loven skal i utgangspunktet gjelde fram til 27. april.

Mæland sier at de vil bruke loven med «svært stor forsiktighet» framover, og at behovet for å fremme forskrifter med hjemmel i loven er blitt mindre. Derfor tar regjeringen sikte på å avvikle den i slutten av mai.

– Vi ser ikke for oss at det vil være nødvendig med ytterligere forlengelser av loven enn denne, sier Mæland.

I tiden framover skal regjeringen finne et alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal vare lenger enn til 27. mai, blant annet ved å fremme proposisjoner til Stortinget.