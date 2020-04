Erna Solberg laster selv ned Smittestopp-appen

Myndighetene mener appen vil være et effektivt hjelpemiddel for å drive effektiv smittesporing av coronaviruset, men mange har stilt spørsmål ved personvernshensyn og datasikkerhet.

Solberg sier at data som samles inn, ikke kan brukes til andre formål – uansett om det skulle dreie seg om grov kriminalitet eller terrorangrep.

– Nei, det er et lovforbud mot det. Den skal bare brukes til dette, den kan ikke brukes til noe annet, sa Solberg da hun presenterte appen på en pressekonferanse torsdag.

Opplysningene vil heller ikke bli brukt til å følge med på om brukeren overholder karantene eller isolasjon.

Sjekket av PST

Sikkerheten er så godt ivaretatt at hun selv vil laste den ned, kunngjorde hun.

– Jeg vil normalt aldri ha noe med lokasjonsdata på mobiltelefonen min, men denne er så trygg at PST har sagt at statsministeren kan laste den ned, sa hun.

Smittestopp ble tilgjengelig for iPhone og androidtelefoner torsdag ettermiddag.

Appen skal testes ut gradvis – først i tre kommuner, så i 15 og deretter blir varslingen tilgjengelig for brukere i hele landet i løpet av mai. Drammen er blant pilotkommunene.

Det settes en aldersgrense på 16 år for å ta den i bruk. Appen finnes foreløpig bare på norsk, men den vil etter hvert komme på flere språk.

– Over halvparten må laste ned

Folkehelseinstituttet håper at over 60 prosent av mobilbrukere vil benytte seg av appen. Direktør Camilla Stoltenberg mener at i hvert fall halvparten må laste ned appen for at det skal monne.

Appen skal gi anonyme data om hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot smittespredning.

De som har tatt appen i bruk, får et varsel på telefonen dersom de har vært i nærkontakt med coronasmittede. Det fordrer imidlertid at smittede blir testet slik at smittestatusen kan registreres.

– Pålegg ville ikke virke

Solberg tok i bruk ordet «dugnad» for å anmode nordmenn om å laste ned appen. Bruken er frivillig, og det ville være veldig inngripende og virket mot sin hensikt om den var obligatorisk.

– Vi tror at motstanden mot appen hadde blitt så stor at jeg tror det er bedre at vi gjør dette frivillig, sa hun.

Statsministeren brukte også anledningen til å understreke at personer som er smittet, har plikt til å opplyse om alle man har møtt i perioden man var smittsom. Appen skal være et supplement til det ordinære smittesporingsarbeidet.

Alle persondata blir slettet etter 30 dager. Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, og du kan også slette selve appen.