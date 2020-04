Politikere nekter å laste ned Smittestopp-appen: – Jeg er livredd

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, er kritisk til arbeidet med smittesporingsappen. Hun mener at appen burde ha hatt en åpen kildekode, slik at sikkerhetsmiljøer kontinuerlig kan bidra til å tette hull og øke datasikkerheten.

– Jeg forventer at man kontinuerlig fortsetter å forbedre personvernet og sikkerheten i appen. Ved behandling av dataene den samler inn, må det vurderes om kildekoden kan åpnes på et senere tidspunkt, og når og hvordan vi kan ta i bruk europeiske standarder og andre internasjonale løsninger som straks er klare, sier hun.

Tillit til myndighetene avgjørende

Det er viktig at sikkerheten er godt nok ivaretatt i appen for å opprettholde nordmenns tillit til myndighetene. Tilliten til myndighetene er viktig for å bekjempe viruset, mener Schytz.

– Om for det eksempel skjer et sikkerhetsbrudd, og dataene kommer på avveie eller dataene fra dette ender opp i en app eller program om noen måneder, ville det vært svært negativt for den tilliten, sier Venstre-politikeren.

Hun mener likevel det er positivt at norske myndigheter jobber med å finne bedre løsninger for smittesporing, at intensjonen med appen er veldig god, og at det er bra at det er frivillig å laste ned appen.

– Jeg er livredd



Heller ikke helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, vil laste ned appen.

– Jeg kommer ikke til å laste den ned. Jeg er livredd for at staten skal drive overvåkning. Jeg har forståelse for at man bruker mye ressurser på smittesporing, men ikke at staten legger opp til en total overvåkning, sier Bruun-Gundersen til TV 2.

Og fortsetter:

– Når myndighetene i krisetider ber oss om å ofre deler av personvernet vårt, må vi være ekstremt forsiktige med hva vi godtar. Vi risikerer at politikk som blir vedtatt nå blir med oss etter krisen.

Solberg inviterte til nasjonal dugnad

Torsdag ettermiddag inviterte statsminister Erna Solberg (H) til en ny nasjonal dugnad for å hindre videre smitte av coronaviruset gjennom å laste ned den nevnte smittesporingsappen.

Hun understreket at det også for stortingsrepresentanter er frivillig å laste ned appen, men oppfordret alle til å laste den ned.

– Personlig så mener jeg at hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned denne appen, sa Solberg.

– At man vil ha lengre tid med inngripende andre tiltak, blir jo selvfølgelig også et politisk valg for dem som velger å ikke bruke dette, sa hun videre.

Helseminister Bent Høie (H) oppfordret personer som ikke laster ned appen, til å ha en liten notisbok hvor de noterer ned alle de er i kontakt med, slik at man unngår ekstraarbeid for dem som driver med smittesporing.