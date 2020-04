Solberg glad for heiagjeng for kvinnelige regjeringssjefer

Solberg påpekte at det også er mange mannlige statsministre som har gjort en god jobb med coronakrisen, da hun fikk spørsmål fra NTB på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom kjønn og måten landet har taklet krisen på, understreket hun.

– Det er fint at det er en heiagruppe i sosiale medier for kvinnelige ledere, for vi er for få på nasjonalt plan, sa Solberg.

Styringskultur

Selv om det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom kjønn og krisehåndtering, antyder hun et lite poeng:

– Det kan være at det blir valgt kvinnelige ledere i land med aksept for litt mindre macho … eller en litt annen styringskultur. Det kan være en forklaring, sa hun.

Tysklands Angela Merkel, Danmarks Mette Frederiksen, Finlands Sanna Marin, Islands Katrin Jakobsdottir, New Zealands Jacinda Ardern og Taiwans Tsai Ing-wen trekkes fram i en artikkel fra magasinet Forbes – som også omtaler Erna Solbergs håndtering av coronautbruddet.

Snakker til barna

Artikkelen viser til at Solberg har holdt egne pressekonferanser for barn der voksenreportere ikke har adgang. Hun bruker TV til å snakke direkte til barna, og tar seg tid til å forklare hvorfor det er ok om man er redd.

«Originaliteten og det åpenbare i ideen tar pusten fra en.» heter det i artikkelen.