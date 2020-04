Trump truer med å suspendere Kongressen

En grunnlovsbestemmelse som aldri er tatt i bruk, gir presidenten en begrenset mulighet til å samle Kongressen, og til å oppheve en sesjon. Trump sier han vil bruke den muligheten slik at han kan utnevne embetsmenn uten å få dem godkjent av de folkevalgte.

– Dersom Representantens hus ikke går med på å heve møtet formelt, vil jeg bruke min makt til å gjøre det for begge kamrene, sa presidenten i sin daglige pressebrifing i Det hvite hus onsdag.

Jevnlige proformamøter

Senatet og Representantenes hus sitter for tiden ikke samlet i Washington, men de gjennomfører jevnlig korte proformamøter med få deltakere. Dermed har de ikke tatt formell pause, men fortsetter sitt arbeid med begrenset kapasitet grunnet coronakrisen.

– Praksisen med å forlate byen samtidig som det gjennomføres falske proformamøter, er tjenesteforsømmelse, hevder Trump.

Kongressen kommer trolig ikke til å gjennomføre vanlige møter igjen før mai, men de folkevalgte kan møtes for å avgjøre hastesaker, som for eksempel økonomiske hjelpepakker.

Presidenten hevder noen av utnevnelsene som har stanset opp, er relevante for å håndtere pandemien. Senatsleder og partifelle Mitch McConnell sier han vil finne en måte å få bekreftet disse utnevnelsene, men sier det krever samtykke fra Demokratenes gruppeleder Charles Schumer.

– En diktators lærebok

Selv om grunnloven åpner for at presidenten kan tvinge Kongressen til formelt å ta pause, kan det bare skje dersom de to kamrene ikke blir enige om tidspunktet for en pause, skriver Washington Post. Demokraten Justin Amash i Representantenes hus sier at minst ett av kamrene må vedta en pause for at det skal foreligge en slik uenighet.

– Trumps tanke om å oppløse en forsamling er som tatt ut av en diktators lærebok. Dette er sånt som hører hjemme i bananrepublikker, sier Amashs kollega Jamie Raskin, som har undervist i konstitusjonell rett.

Trump sier han er forberedt på at saken kan havne rettsvesenet. Der tapte forgjengeren Barack Obama da han i 2014 forsøkte å tvinge gjennom en utnevnelse ved å hevde at Senatet hadde pause og ikke kunne behandle saken.

– Senatet er samlet når Senatet sier det er samlet, lød det klare svaret fra høyesterett den gangen.