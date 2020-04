Forhandlingsdelegasjoner fra Netanyahus Likud-parti og Gantz' parti Blått og hvitt forsøkte onsdag kveld å bli enige om en kriseløsning som innebærer dannelse av en ny samlingsregjering.

President Reuven Rivlin har gjort det klart at han sender oppgaven videre til Knesset dersom fristen ikke ble overholdt.

Enhver folkevalgt har 21 dager på å få støtte fra 61 av de 120 representantene i nasjonalforsamlingen for å kunne danne en regjering.

Det gjør at Israel nærmer seg sitt fjerde valg siden april 2019. Dersom den utvalgte folkevalgte mislykkes i å danne en regjering innen to uker, eller ikke får flertall, går Israels befolkning på nytt til stemmeurnene.

Forhandlingene fortsetter

Forhandlingsbruddet kommer trass i det som omtales om «betydelig framgang» de seneste dagene. Ifølge israelske medier fortsetter forhandlingsdelegasjonene arbeidet etter at fristen løp ut ved midnatt.

Ganz fikk mandat til å danne regjering forrige måned og den opprinnelige fristen ble satt mandag. President Rivlin gikk med på å utsette den i 48 timer fordi partene var nær ved å bli enige. Denne fristen er nå ikke overholdt.

Israel har ikke hatt en ordentlig regjering på over et år etter tre valg som ikke ga noe et klart resultat, og statsminister Benjamin Netanyahu har fortsatt som leder for et forretningsministerium.

I midten av mars ble Gantz og Netanyahu enige om at de skulle forene kreftene i lys av koronakrisen for å unngå en fjerde valgrunde.

Krever vetorett

Ifølge medierapporter er ett av punktene det strides om Likuds krav om vetorett i utnevnelsen av dommere.

Netanyahu håper han skal slippe unna en tiltale for korrupsjon om han fortsetter som statsminister, og han krever i tillegg at Høyesterett ikke kan nekte ham denne rollen på grunn av korrupsjonstiltalen.

Netanyahu anklages for å ha mottatt dyre gaver fra rike venner og for å ha lovet tjenester til mektige medieeiere. Selv avviser han anklagene og hevder han er et offer for en heksejakt fra medienes side.