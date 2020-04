Barna lurer på om det er trygt å begynne på skolen igjen

Statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) holdt en egen pressekonferanse for å svare på spørsmål fra barn knyttet til coronasituasjonen.

Særlig var mange opptatt av forhold rundt skolestart.

Emilie på ni år lurte på hvorfor det er trygt for de yngste å begynne på skolen 27. april, mens de eldre skal fortsette å være hjemme.

– Det er fordi vi ikke vil at det skal være så mange barn på skolene samtidig. Vi har også funnet ut at de yngste som trenger det mest. Hvis det er noen fra 5. til 7. klasse som hører på nå, så vet dere at dere klarer mer av skolearbeidet på egen hånd, mens de yngste trenger mer hjelp. Derfor starter vi først med de yngste, sa kunnskapsminister Guri Melby.