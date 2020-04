Helsedirektøren: Kommuner som mangler utstyr, må melde fra

Mangel på smittevernutstyr i hjemmesykepleien har blant annet vært omtalt av VG.

Helsedirektøren opplyste at han hadde fått anekdotiske meldinger om at eldreomsorgen ikke blir behandlet på lik linje med resten av helsetjenesten når det gjelder tilgang til nødvendig smittevernutstyr.

– Så dere har ikke gjort noen undersøkelser eller ettergått de meldingene?

– Det er det vi ber om nå, tydelige tilbakemeldinger fra kommunene hvis det er slik at de opplever at de mangler slikt utstyr, svarer Guldvog.

Nasjonal ordning for utstyr

Han viser til at det laget et nasjonalt system for å kjøpe inn, fordele og distribuere smittevernutstyr. Ordningen er innført fordi utstyret er mangelvare.

– Hvis det viser seg at dette systemet bør endres, skal vi selvsagt gjøre det. Men vi er uansett helt avhengige av at kommunene melder fra hvis de mangler utstyr, sier helsedirektøren.

Guldvog forsikret samtidig om at de har en løpende dialog med kommunesektoren gjennom fylkesmennene, og beskrev meldingene som anekdotiske.

Ikke problem lenger?

Helseminister Bent Høie mener bekymringen rundt utstyr til kommunene nå ligger litt tilbake i tid, på et tidspunkt da regjeringen kunne melde at det var kommet mer utstyr til Norge, men før utstyret var på plass.

– Da var mange kommuner urolige, fordi de kanskje opplevde at de helst skulle hatt utstyret i går, men så kom det to dager etterpå, sa Høie på pressekonferansen tirsdag.

– Jeg opplever at vi får en litt annen tilbakemelding fra kommunene nå som mange har fått det utstyret de har bedt om.