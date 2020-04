– Vi gir oss ikke før vi har fått gjennomslag, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan.

Venstres innvandringspolitiske talskvinne, Solveig Schytz, understreker at det nå er flere land som tar initiativ på egen hånd.

– For Venstre er det opplagt at Norge må bidra og hjelpe mennesker og særlig barn i en prekær situasjon, sier hun til Aftenposten.

De to Venstre og KrF-politikerne går mot egen regjering som per i dag ikke vil ta imot barn fra flyktningleirene i Hellas.

Nyhetsbyrået AFP meldte skjærtorsdag at til sammen ti EU-land er enige om å delta i programmet som ble kunngjort i begynnelsen av mars, for å hente inntil 1.600 sårbare mindreårige fra leirene på de greske øyene, som er sterkt overfylte.

Aftenposten skrev søndag at 19 tidligere statsråder fra Ap, Høyre, KrF, Venstre, Sp og SV har undertegnet et opprop hvor de ber regjeringen ta imot barn fra flyktningleirene i Hellas.

Røde Kors ba også i påsken at Norge må hente sin andel av enslige barn fra leirer i Hellas.

Regjeringen har foreløpig svart at det per nå ikke er aktuelt å hente flyktninger fra Hellas, og at dette eventuelt må vurderes først når coronasituasjonen har stabilisert seg.