Bergen Ap kritiserer mangel på nasjonal plan for skolestart

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) sier til Klassekampen at Bergen ønsket å samkjøre skoleoppstarten med sentrale myndigheter, men at det ble for krevende å vente på de nasjonale planene.

– Vi begynte å utarbeide et eget regelverk og en egen veileder i påsken, sier Valhammer.

Valhammer og Tvinnereim viser til Danmark, der nasjonale regler og en veileder ble presentert samtidig som det ble offentliggjort at skolene skulle gjenåpnes. Ap-politikerne mener Norge burde hatt de nasjonale planene klare da regjeringen la fram beslutningen om å gradvis gjenåpne landets skoler og barnehager i ukene etter påske.

Skoler og barnehager har vært stengt siden 12. mars.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) skriver i en epost til Klassekampen at arbeidet med veilederne for barnehage og skole har pågått i påsken.

– Det har vært viktig for oss at representanter fra sektorene skal bidra i arbeidet. Veilederen for barnehagene vil være klar rett over påske og for skolen noen dager etter. Alle vil få tid til å forberede for en god og sikker åpning for både voksen og barn, sier Melby.