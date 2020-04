Trump hevder han selv bestemmer når USA kan gjenåpnes

Presidenten fremstår stadig mer ivrig etter å gjenåpne det hardt rammede næringslivet så snart det lar seg gjøre.

Guvernører og lokale myndigheter har imidlertid innført obligatoriske restriksjoner som er rettskraftige. Flere er bekymret for at Trumps plan for en normalisering, vil koste menneskeliv og forlenge koronautbruddets varighet.

I henhold til USAs grunnlov er folkets helse og trygghet hovedsakelig et anliggende for delstater og lokale myndigheter. Det er uklart hvilken, om noen, fullmakt Trump kan benytte seg av for å overstyre lokale beslutninger.

Varsler snarlig avgjørelse

På Twitter mandag skrev Trump at noen «sier at det å åpne opp delstatene er en beslutning for guvernørene, ikke for USAs president og den føderale regjeringen».

– La det være helt klart at dette er uriktig. Det er presidentens beslutning, av mange gode grunner, sa Trump og la til:

– Når det er sagt, så samarbeider administrasjonen og jeg tett med guvernørene, og det vil fortsette. En beslutning fra meg, i samsvar med guvernørene og med innspill fra andre, vil bli tatt om kort tid.

Fakta om coronapandemien – Mer enn 1,8 millioner mennesker er bekreftet smittet * 1.861.672 personer i 210 land og territorier har fått påvist smitte av coronaviruset. * 114.980 (6,2 prosent) av de registrert smittede er døde. * 431.536 (23,2 prosent) av de registrert smittede er friskmeldt. * Tilstanden for 50.649 (3,9 prosent av dem som fortsatt har viruset i kroppen) er alvorlig eller kritisk. Disse landene er hardest rammet, rangert etter antall døde: * USA: 560.433 smittet, 22.115 døde, 32.634 friskmeldt. * Italia: 156.363 smittet, 19.899 døde, 34.211 friskmeldt. * Spania: 169.496 smittet, 17.489 døde, 64.727 friskmeldt. * Frankrike: 132.591 smittet, 14.393 døde, 27.186 friskmeldt. * Storbritannia: 84.279 smittet, 10.612 døde, 344 friskmeldt. * Iran: 71.686 smittet, 4.474 døde, 43.894 friskmeldt. * Belgia: 30.589 smittet, 3.903 døde, 6.707 friskmeldt. * Kina: 82.160 smittet, 3.341 døde, 77.663 friskmeldt. * Tyskland: 127.854 smittet, 3.022 døde, 64.300 friskmeldt. * Nederland: 25.587 smittet, 2.737 døde, 250 friskmeldt. * Brasil: 22.318 smittet, 1.230 døde, 173 friskmeldt. * Tyrkia: 56.956 smittet, 1.198 døde, 3.446 friskmeldt. * Sveits: 25.449 smittet, 1.115 døde, 12.700 friskmeldt * I Norge er 6.489 smittet (128 døde), i Sverige er 10.483 smittet (899 døde), i Danmark er 6.174 smittet (273 døde), i Finland er 3.064 smittet (56 døde) og på Island 1.701 smittet (8 døde). Kilde: Worldometers, FHI, NTB

Bøter

I mars kom Trump med landsomfattende anbefalinger om at de fleste amerikanere bør holde seg hjemme og holde avstand til hverandre for å dempe spredningen av coronaviruset.

Men presidentens retningslinjer, som utløper ved utgangen av april, har liten kraft – til forskjell fra tiltak innført av guvernører og andre lokale ledere. Brudd på retningslinjer innført på lokalt nivå, kan gi bøter og annen straff, og i noen tilfeller kan de også forlenges fram til sommeren.

Trumps påstand om at han kan tvinge guvernører til å lempe på tiltak innført under coronakrisen, kommer etter at presidenten i ukevis har fremhevet viktigheten av lokalt selvstyre. Trump har blant annet sagt at han ikke synes han bør legge press på delstater som ikke har innført karanteneregler, om å stramme inn.