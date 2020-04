Sammenlikner coronasituasjonen med beordring av heksebrenning

Det er i et intervju med NRK Troms og Finnmark at kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo mener «fylkesmannen kommer med spissfindigheter og juridiske finurligheter for å spenne bein på kommunene».

– Det man særlig henger seg opp i er den såkalte søringkarantenen, og at nordnorske kommuner våger å ha et strengere smittevern enn sentrale myndigheter, sier Ballo.

Bakgrunnen for Ballos skarpe reaksjon er at justisminister Monica Mæland tidligere har bedt kommunene i nord om å droppe stengte veier og automatisk karantene for alle som har reist sør for Dovre.

– Dette får negative ringvirkninger. Folkehelseinstituttet er tydelig på at de lokale tiltakene nå har liten effekt på smittespredning siden vi har fått på plass veldig inngripende nasjonale tiltak for hele befolkningen, uttalte Mæland under en pressekonferanse fredag for to uker siden.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Makta rådde også den gang

Mæland fulgte opp med å gi fylkesmennene beskjed om å undersøke hvorvidt hver enkelt kommune fulgte loven i henhold til de smittevernregler som er blitt satt. Ballo, som selv er tidligere stortingspolitiker for SV, sier til NRK at han tror mange nordpå opplever at det at man skal bestemme selv blir en trussel mot nasjonale beslutninger.

Han mener situasjonen har vært den samme for nordlendinger siden 1500-tallet.

– Noen vil sikkert steile over sammenligningen med hekseprosessene, da Norge var underlagt Danmark. Men føringene for heksebrenningen ble lagt i København. Makta rådde også den gang, man skulle slå ned på det man kunne oppfatte som kimen til opprør, sier Ballo til NRK.

Til NRK sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker at hun ikke kjenner seg igjen i kritikken som rettes mot henne. Samtidig understreker Aspaker viktigheten av at rettssikkerheten blir ivaretatt, og at det foregår lovlig myndighetsutøvelse i kommunene selv i disse krisetider.

Folket delt om «søringkarantene»

I forbindelse med en måling som Kantar laget for TV 2 og som ble offentliggjort 2. april, kom det frem at befolkningen er delt i synet på hvorvidt kommunene bør få lage egne karanteneregler som er strengere enn nasjonale regler.

47,1 prosent av de spurte mener at kommunene bør kunne lage strengere regler. Noen færre, 43,9 prosent, sier nei til lokale regler. Resten er usikre eller har ingen mening. Tallene viser at det er et klart flertall blant de unge for strengere lokale regler, mens et klart flertall blant de eldre sier nei.

Støtten til lokale regler er høyest i Nord-Norge, men det er også flertall blant de spurte i hovedstadsområdet.

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu, som var en av de første som innførte «søringkarantene», var ikke overrasket.

– Jeg synes det er bra at de unge er for at kommunene bør kunne lage strengere regler, for jeg hadde fryktet at de var mer likegyldige til dette, uttalte Heimdal til TV 2.