I en undersøkelse Norstat har utført for ABC Nyheter, kommer det fram at hele 79 prosent av de spurte har tillit til Erna Solberg som statsminister under coronakrisen.

Det er flest kvinner, og personer som er 50 år eller eldre, som har størst tillit til statsministeren.

Valgforsker Svein Tore Marthinsen er ikke overrasket over at Solberg nyter høy tillit blant det norske folk i disse dager.

– Det er gode tall for Solberg. Hun får vist frem sider gode egenskaper og fremstår nærmest som en landsmoder i situasjonen som er nå. Hun viser trygghet og ro i en tid for mange er preget av utrygghet, usikkerhet og krise, sier han til ABC Nyheter.

Les også: Solberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene

– Ikke panisk

13 prosent av respondentene svarte at de ikke har tillit til statsministeren, mens det er de spurte i Nord-Norge og Midt-Norge som har lavest tillit. Marthinsen mener statsministeren fremsto noe famlende under starten av coronakrisen, men at det raskt endret seg.



Valgforsker Svein Tore Marthinsen er ikke overrasket over oppslutningen om Erna Solberg. Foto: Privat

– Hun fremstår nedpå. Måten Solberg snakker på inngir tillit og man får inntrykk av at det vil gå over og noe vi kommer gjennom. Det er nok gunstig i den situasjonen vi er i. Det er ikke noe panisk skrekkslagenhet, sier han.

Historisk sett har befolkningen samlet seg bak statsledere når landet opplever kriser eller vanskelige situasjoner. Det er et styringstillegg som inntrer i krisesituasjoner som Solberg nå nyter godt av, mener Marthinsen.

Førstelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, er heller ikke overrasket over den store oppslutningen.

– Den som leder får stor oppslutning. Vi kan til og med se det i USA hvor Donald Trump, som har fremstått som inkonsistent og uklar, har ganske stor oppslutning. Det sier litt om velgernes vilje og evne til å heie på de som besitter makten, sier han.

Les også: Erna åpner for noe oppmyking etter påske

Gir alltid et løft



Marthinsen trekker paralleller til finanskrisen i 2008. I kjølevannet av krisen oppnådde Arbeiderpartiet og daværende partileder Jens Stoltenberg kraftig økt tilslutning.

– Det medførte at de ble gjenvalgt i 2009, noe som neppe hadde skjedd ellers. Gjenvalget den gang var nok i stor grad knyttet til håndteringen av finanskrisen.

Også etter terrorangrepet 22. juni 2011 opplevde Arbeiderpartiet og partilederen stor oppslutning.

– Det var en voldsom sympatieffekt hvor Stoltenberg hadde enormt høye tillitstall. Alle krisesituasjoner her til lands de siste årene har gitt et løft for de styrende, sier han.

Les også: Solberg om coronasmitten: – Vi trodde vi hadde mye mer tid

– Kaptein på skuta Norge



Ringdal mener Solberg de siste ukene har fremstått som trygg og med tydelige meldinger.

IMPONERT: Førstelektor i retorikk Kjell Terje Ringdal mener Erna Solberg har fremstått som trygg under coronakrisen. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

– Hun er en slags dirigent for hele apparatet som nå er i virksomhet. Alt er egentlig helt forbilledlig. Hun er kaptein på skuta Norge, sier han.

– Hva er det som gjør at hun er så populær blant det norske folk?

– Det har nok å gjøre med at hun fremstår som trygg, stødig og forutsigbar. Det ligger i språk og fremtoning.

– Har du opplevd et klart budskap disse ukene?

– Det har hele tiden vært et tydelig budskap om at vi alle må gjøre en innsats for å få bukt med dette. Det minner om en folkereisning, det å stå sammen, sier Ringdal.

Les også: Statsministeren frykter tyveriraid mot smittevernutstyr



– Kan bli en «gamechanger»



Marthinsen er usikker på hvor lenge Solberg og Høyre vil nyte godt av effekten av coronakrisen.

– Det er nesten umulig å si noe om hvor lenge en sånn effekt vil vare. Men det kommer an på hvor langvarig denne situasjonen blir, og det etterlatte inntrykket av om Norge har valgte den riktige linjen å legge seg på for å håndtere krisen.

Skulle den uavklarte økonomiske situasjonen strekke seg til over sommeren og høsten, kan det påvirke stortingsvalget i 2021. Marthinsen mener det en stund har vært et enormt rød-grønt forsprang før valget, men coronasituasjonen kan bli avgjørende.

– Dette kan være en «gamechanger». Det kan snu opp ned på hele bildet, men ett år er veldig lang tid, sier han.