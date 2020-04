Høyre vil kaste ut ungarske Fidesz fra europeisk partigruppe

Partilederne har kommet med en felles erklæring der de uttrykker «dyp bekymring for den politiske utviklingen i Ungarn». De trekker særlig fram en omstridt unntakslov som ble vedtatt tidligere denne uken i forbindelse med koronakrisen. Der gir den ungarske nasjonalforsamlingen Orbán fullmakt til å styre ved dekret på ubestemt tid.

– Vi går en vanskelig tid i møte. Et sterkt og samlet Europa, som forplikter seg til verdiene det er tuftet på – frihet, demokrati, likhet, rettsstatens prinsipper og respekt for menneskerettigheter og menneskeverd – er nødvendig for oss alle, skriver lederne.

Ungarns regjeringsparti Fidesz er allerede suspendert på ubestemt tid fra partigruppen EPP. Konservative EPP er den største gruppen i EU-parlamentet.