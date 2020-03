Orbán med overraskende demokrati-garanti under corona-unntakslov

I likhet med Norge og andre land ber også Viktor Orbáns Fidesz/KDNP-regjering parlamentet om nye fullmakter i disse corona-unntakstider.

De vidtgående fullmaktene til å utstede dekreter og avvike fra vanlig lovverk skal gjelde så lenge det hersker unntaktstilstand som følge av corona-epidemien.

Han lyktes ikke å få gjennom lovforslaget som et hastevedtak 23. mars fordi en samlet opposisjon, fra sosialdemokrater til det ytterliggående, nå riktignok modererte høyrepartiet Jobbik, stemte mot.

Da krevdes det 4/5 flertall. Tirsdag blir det trolig vedtatt i og med at regjeringspartiene har det to tredjedels flertallet som da trengs.

Opposisjonen, internasjonale organisasjoner og media har anklaget Orbán for med dette å skaffe seg diktatorisk makt på ubestemt tid.

«Dersom lovforslaget får to tredels flertall, får Orbáns regjering i teorien ubegrenset makt.», skrev for eksempel NTB søndag.

– Dere kan ta tilbake fullmakten i morgen den dag



I motsetning til den norske fullmaktsloven, som gjelder i én måned av gangen, vil

det ungarske lovforslaget ikke ha noen sluttdato, men slå fast at regjeringens rett til å utstede dekreter gjelder så lenge epidemien tilsier at det må være unntakstilstand.

Anklager om «enevelde på ubestemt tid», kontret imidlertid statsminister Orbán i en tale til nasjonalforsamlingen sist mandag, uten at det har vakt oppmerksomhet internasjonalt.

– Parlamentet må være i posisjon til å ta tilbake avgjørelsesmyndigheten fra regjeringen når som helst. Jeg ber ikke om en uke, om to dager eller 90 dager. Dere misforstår situasjonen, sa han henvendt til opposisjonen, ifølge referatet av talen ABC Nyheter har gjennomgått.

– Det skal bli verre

– Vi ønsker ikke å ta noe. Vi ønsker å returnere det. Og jeg ønsker å returnere det fordi vil vil måtte fatte beslutninger som jeg etterpå ikke ønsker en debatt om var i vår rett å ta eller ikke, fortsatte statsministeren.

Han forsikret at parlamentet vil ha rett til å si «så langt men ikke lenger» på et hvilket som helst tidspunkt.

I PARLAMENTET: Viktor Orbán forsikrer om nasjonalforsamlingens makt, men møter stor mistro hos opposisjonen og i utlandet. Foto: Orbáns facebookside

Han spådde så at de alle vil være i en mye verre situasjon om tre måneder enn nå. Dette ut fra tankegangen i alle land om kurven over virusrammede som en periode uvegerlig vil øke.



Lovutkastet har for øvrig et forbehold om at regjeringens fullmakter står ved lag så lenge virusutbruddet gjør det nødvendig med en unntakstilstand, dersom parlamentet blir så hardt rammet av sykdom at det ikke er vedtaksdyktig.

Som i Norge kreves det at minst halvparten av delegatene er ti stede.

Ungarske myndigheter avviser at deres unntakslov bryter med demokratiet, og påpeker at i Frankrike kan presidenten uten noen unntakslov til og med endre pensjonssystemet uten å involvere parlamentet.