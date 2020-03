Høyre og Arbeiderpartiet fram etter virusutbruddet

Det viser en oversikt fra nettstedet Poll of polls over de nasjonale målingene som ble gjort i mars.

Ser man på snittet av alle de åtte meningsmålingene fra mars, ligger Arbeiderpartiet øverst med en oppslutning på 24,5 prosent, mens Høyre får 20,0 prosent.

Men dette snittet dekker over et tydelig skille mellom situasjonen før og etter utbruddet av coronavirus.

Seks av målingene i mars ble gjort før regjeringen den 12. mars la fram et sett med drastiske krisetiltak for å bremse viruset. I disse målingene får Ap en oppslutning på 24,0 prosent i snitt. I de to målingene som er gjort etter 12. mars, får Arbeiderpartiet derimot en oppslutning på 25,8 prosent i snitt.

Framgangen er enda mer markant for Høyre, som lå på 19,3 prosent før 12. mars og 22,0 prosent etter.

Senterpartiet har gått tilbake fra 17,1 til 16,0 prosent, Fremskrittspartiet tilbake fra 13,3 til 12,1 prosent, SV fram fra 7,5 til 8,3 prosent, KrF fram fra 3,3 til 3,4 prosent, Venstre tilbake fra 3,2 til 2,4 prosent, MDG tilbake fra 6,1 til 4,1 prosent og Rødt fram fra 4,3 til 4,4 prosent.