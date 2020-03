Listhaug: Krisepakke gir for lite svar

Regjeringen la fredag fram en kompensasjonsordning for bedrifter under virusutbruddet, der staten blant annet skal dekke en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har nedgang i omsetningen.

Ordningen er jobbet fram sammen med NHO, Virke og Finans Norge, men Fremskrittspartiet mener kompensasjonsordningen gir for få svar.

– Det er veldig bra at har jobbet så tett med partene. Men det gir litt for lite svar til de som nå sitter ute og eier en frisørsalong eller en bedrift som nærmer seg kanten av stupet for hver dag som går, sier Listhaug til NTB.

Hun mener det trengs avklaringer på to viktige spørsmål: Hvor går grensa for å kunne få støtte? Og hvor stor del av faste utgifter skal man kunne få dekket?

– Det er viktig å få avklart disse forholdene raskt, slik at bedriftene vet hva de skal har å forholde seg til, sier Listhaug.