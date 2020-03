Forbundsdagen sier ja til tysk krisepakke

De folkevalgte holdt god avstand da de onsdag kom sammen for å vedta krisepakken, som er verdt opptil 1.100 milliarder euro. Summen tilsvarer om lag 13.000 milliarder kroner.

Regjeringen fikk lov til å ta opp 156 milliarder euro ekstra i statslån. Det krever at grunnlovens begrensninger settes til side og at den nærmest hellige budsjettbalansen ofres.

– Dette er nesten halvparten av vårt årlige budsjett, sa finansminister Olaf Scholz da han ba nasjonalforsamlingen om samtykke til å øke gjelden.

Nytt stabiliseringsfond

I tillegg til direkte støtte til småbedrifter og selvstendig næringsdrivende åpner pakken for flere hundre milliarder i lånegarantier og at staten kan gå inn med egenkapital i store bedrifter. Det siste skal skje gjennom et nytt stabiliseringsfond verdt 600 milliarder euro.

Før helgen sa Scholz at det ikke vil være noen øvre grense for utlån fra den statlige investerings- og utviklingsbanken KfW.

Pakken inneholder beskyttelse for leietakere. Huseiere får midlertidig forbud mot å si opp kontrakten, dersom leien ikke betales. De må jobbe ut fra en antakelse om at manglende betaling er knyttet til virusutbruddet.

Det settes også av 3 milliarder euro til bruk på landets sykehus.

Hilste fra Merkel

Scholz, som også er visestatsminister, innledet den halvannen time lange debatten på vegne av regjeringen. Statsminister Angela Merkel er for tiden i hjemmekarantene etter å ha vært i kontakt med noen som er smittet.

Finansministeren hilste fra sjefen, som jobber hjemmefra og er i fin form. Hun har testet negativt, men vil bli testet igjen, sier talsperson Steffen Seibert.

Kan krympe med en femdel

Økonom Klaus Wohlrabe ved forskningsinstituttet Ifo tror Tyskland står overfor en kraftig økonomisk nedtur.

– Restriksjonene for å hindre smittespredning kan få landets brutto nasjonalprodukt til å krympe med mellom 5 og 20 prosent, sier Wohlrabe om EUs største økonomi. Hvor stor nedgangen blir, avhenger av hvor lenge tiltakene opprettholdes, sier han.

Krisepakken går nå videre til Forbundsrådet, overhuset der delstatene er representert. Der er den ventet å bli endelig vedtatt fredag.