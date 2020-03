Høie: De som håper på en vanlig vår, blir nok skuffet

– Jeg vet at mange håper de strengeste tiltakene blir opphevet, sa helseminister Bent Høie (H) på ukens første pressekonferanse om den daglige koronastatusen.

– De som håper og tror at denne våren skal bli slik den pleier, blir nok skuffet, sa han.

Regjeringen har innført de strengeste tiltakene her til lands siden andre verdenskrig. Blant de strenge tiltakene er stenging av skoler og barnehager. Høie har tidligere antydet at å innføre et portforbud er uaktuelt.

Mulig effekt av tiltakene

Antallet bekreftede smittetilfeller i Norge var mandag 2.371 personer. Det siste døgnet har antallet bekreftede koronatilfeller dermed økt med 240.

– Det kan hende at vi ser resultatet av den store dugnaden vi alle er med på, siden antallet smittede ser ut til å ligge stabilt med om lag 200 nye tilfeller hver dag, sa Høie.

– Men vi skal ikke senke skuldrene, og vi må fortsette dugnadsjobbingen med samme styrke, oppfordrer han.

– Mer fleksibilitet

Frp-leder Siv Jensen ber regjeringen om å vurdere mer fleksibilitet i de nye koronatiltakene, og hun trekker fram blant annet hytteforbudet.

– For noen bransjer, næringer eller familier kan det være forhold som gjør at en tilpasset tilnærming ville fungere bedre, samtidig som vi ivaretar smittevern, skriver Jensen i en uttalelse til NTB.

Hun trekker fram de alvorlige konsekvensene epidemien har for folks økonomi, arbeidsplasser, samt for næringslivet.

– I prosessen med å kurere korona risikerer vi å skape en enda større sykdom for hele landet med stor arbeidsledighet og svært dårlig økonomi, skriver hun.

45 pasienter på intensiv

Tallet på koronainnleggelser nærmer seg 200, og mandag var 38 pasienter innlagt på intensivavdeling, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi må vente en økning i disse tallene, sier fagdirektør Frode Forland i FHI.

En stor andel av intensivpasientene er menn – hele 78 prosent.

Over 60.000 personer har blitt testet for koronaviruset i Norge så langt. Mandag steg antallet døde som følge av koronasmitte fra sju til ti.