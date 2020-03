Blant opposisjonslederne som ble fengslet var Freeman Mbowe, leder for Tanzanias viktigste opposisjonsparti Chadema, partiets visegeneralsekretær, lederen av partiets kvinnefløy og andre framstående parlamentarikere.

Dommeren i saken, Simba Thomas, slo fast at de tiltalte hadde begått alvorlige lovbrudd som krevde strenge straffer, for å avskrekke andre med tilsvarende motiver.

«Jeg har blitt overbevist av bevismaterialet (…) i videoopptak. Jeg har sett ansiktene deres og jeg kjenner dem igjen. Det er godt nok bevist at det var en ulovlig forsamling», sa dommer Simba da han leste opp kjennelsen.

Millionbot

Ifølge dommen måtte lederne sone fem måneder i fengsel eller betale 350 millioner tanzanianske shilling (1,45 millioner kroner) i bot.

Tre kvinnelige opposisjonspolitikere fra Chadema ble angivelig også trakassert av vaktene da han besøkte partilederen sin i fengsel.

Etter at Freeman Mbowe og flere andre hadde sittet et par dager i fengsel betalte Chadema boten, noe partiet klarte blant annet takket være en vellykket innsamlingsaksjon.

De fengslede ble sluppet fri fredag sist uke.

Anklage: "Oppviglerske taler"

Grunnen til at opposisjonslederne havnet i fengsel var blant annet at de var tiltalt for ulovlig møtevirksomhet, opprør og oppviglerske taler. Dette skal ha skjedd før et suppleringsvalg i Dar es Salaam i 2018.

Etter dommen ble de umiddelbart satt i fengsel.

Den historiske dommen kommer samtidig som president John Magufulis regjering opptrer stadig mer autoritært, og trakasserer opposisjonsledere, journalister og menneskerettsaktivister.

Fatma Karume, en frittalende advokat og kritiker av president Magufuli, kalte dommen for humbug, og beskylder dommeren for utpressing.

– Jeg er forbløffet over tankeprosessen, eller mangelen på sådan, som ligger bak disse dommene. Og jeg undrer meg hele tiden over hvordan vi er kommet hit, og om vi noen gang kan bli fri fra dette misbruket av loven, til skade for folks liv og den nasjonale stabiliteten, sier hun.

Økt press

Senator Jim Risch, som er leder for utenrikskomiteen i USAs senat, sier at dommene viser ytterligere svekkelse av det politiske handlingsrommet og politisk frihet i Tanzania.

«Regjeringens framstøt for å kriminalisere opposisjonen undergraver ytterligere muligheten for demokratiske valg i Tanzania senere i år», skriver senatoren på twitter.

Tanzania, med 57 millioner innbyggere, har lenge blitt sett som et av Afrikas mest stabile demokratier og en ledestjerne for andre. Landet har også vært Norges fremste partner for stat-til-stat-bistandssamarbeid i Afrika.

Økende kritikk

Det regjerende Chama Cha Mapinduzi-partiet (CCM), som har styrt landet siden uavhengigheten i 1961, møter økende kritikk for demokratiske innskrenkninger fra det internasjonale samfunnet.

I fjor vedtok Tanzania en ny lov som gir en regjeringsoppnevnt registrator utstrakte fullmakter til å avregistrere politiske partier. Regjeringen har også gjentatt ganger stengt aviser, hindret opposisjonsmøter og fengslet titalls opposisjonelle.

Denne saken ble først publisert i Bistandsaktuelt