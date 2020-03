Vurderer å kutte kriseloven til tre måneder

– Det er ett av spørsmålene, om man bør ha en kortere varighet, om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er saksordfører for Stortingets behandling av kriseloven.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig. Det må tydeligere illustreres hvordan Stortinget kan sikre sin helt nødvendige funksjon i forhold til Grunnloven, sier Støre.

Til behandling

Den spesielle krisefullmaktsloven vil gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget er nå sendt ut til juridiske ekspertmiljøer for en vurdering. Den skal behandles i Stortinget lørdag.

– Vi har bedt sju av våre skarpeste jurister komme med kritiske blikk på lovforslaget, sier Støre.

Fristen for å komme med tilbakemeldinger var satt til fredag klokken 12. Ap-lederen sier komiteen har fått mange gode forslag til hvordan loven bør formaliseres. Flere eksperter har allerede rettet skarp kritikk mot lovforslaget.

– Det er helt nødvendig at det blir diskusjoner og engasjement rundt et slik spørsmål. Vi har et lovverk og et samspill mellom regjering og Storting som fungerer godt, ikke bare i normale situasjoner, men også i mer utsatte situasjoner, mener Støre.

Justisminister Monica Mæland (H) er kalt inn til coronakomiteen fredag ettermiddag for å svare på spørsmål og diskutere problemstillinger knyttet til loven.

Frp-topp advarer

Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen er kritisk til den nye fullmaktsloven.

Han skriver på Facebook at han er «svært skeptisk til at Stortinget skal vedta en fullmaktslov som i realiteten avvikler vår konstitusjon og gir regjeringen ubegrenset makt».

«Jeg kan ikke leve med at Stortinget abdiserer og gir sin makt til Venstre, KrF og et Høyre uten ryggrad», skriver han.

Amundsen kobler kritikken til regjeringens asylpolitikk.

«Det er komplett uforståelig at Norge fortsetter å ta imot asylsøkere, mens nasjonen står i sin største krise siden andre verdenskrig», skriver han.

KS støtter loven som gir utvidede fullmakter til regjeringen under coronakrisen, men er også betenkt over tiltaket og krever nærmere begrensninger.