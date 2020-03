Høie: – Det vil ikke være noen aldersgruppe som blir valgt bort, sa helseminister Bent Høie (H) da han møtte i NRKs Politiske kvarter fredag morgen. Han diskuterte anbefalingene han presenterte sammen med Helsedirektoratet på torsdag.

Høie utdypet i radioprogrammet at selv om alder ikke er et utvelgelseskriterium, vil det likevel kunne spille inn.

– Men det er helt tydelig at en pasient som ligger på et sykehjem som er veldig gammel og veldig skrøpelig, så er det pasienter som i en influensasesong ofte ikke vil overleve det. Og da vil det være feil for den det gjelder, for familien, men óg for helsetjenesten å sende en slik person til et sykehus for intensivbehandling som kanskje vil gjøre større skade enn nytte og samtidig ta plass for personer som har behov for den plassen.

Lik alder, ulik helse

Alder og helse henger ikke alltid sammen, påpekte helseministeren. Han viste til at for eksempel to 70-åringer kan ha utrolig ulik helse.

– En kan være i en situasjon der man ikke tåler intensivbehandling, mens en annen kan ha helse som en 50-åring. Derfor har Stortinget vært tydelige på at alder ikke skal være et selvstendig kriterium, sa helseminister Bent Høie (H) på Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

Torsdag kveld meldte NRK at Helsedirektoratet i et tidlig utkast til et notat om hvem som skal prioriteres til intensivbehandling for coronaviruset, i situasjoner der helsetjenesten er overbelastet, foreslo at pasienter over 60 år skal nedprioriteres.

Etter en høringsrunde ble dette forslaget forkastet.

Minister i ryggen

Høie mener det er galt å bruke alder som et selvstendig kriterium. Han påpeker at de kriteriene som ble presentert på torsdag, som avviser at de over 60 år skal nedprioriteres, skal gjøre det lettere for medisinsk personell å ha dekning.

– Nettopp fordi prioriteringene kommer til å bli vanskeligere nå så har Helsedirektoratet sammen med mange fagfolk og etikere på dette området laget en veileder som er mer detaljert. Nettopp for at de som står og tar disse valgene skal vite at de både har helsemyndighetene, og også meg i ryggen.

Høie understreket at det ikke skal handle om ryggmargsrefleks, men en avgjørelse som skal tas demokratisk. Nettopp derfor har Stortinget bestemt de tre prioriteringskriteriene - Alvorlighet - Ressurs - Nytte.

– Helsehjelp skal være nødvendig og det skal være forsvarlig.

VIDEO: Høie og Mæland orienterer om krisen.