– Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede fredag komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

Dette er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, AP, Frp, SP og SV på Stortinget:

* Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder.

* Nav, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

* Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.

* Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

* Nettundervisning fra voksenopplæring, Universiteter, Høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.

* Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

* Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

Regjeringen har varslet at det kommer ytterligere økonomiske tiltak den 20. mars og 27. mars.

Tajik: Det handler om å trygge framtida

Arbeiderpartiets Hadia Tajik åpnet pressekonferansen torsdag med en historie. En drosjesjåfør er redd for smitte, men jobber for å greie husleia.

Det er blitt lange dager med forhandlinger, og klokka 2 natt til torsdag tok hun drosje hjem.

Stortingets finanskomité er delt om utbytte. Aps Hadia Tajik sier nei, Høyres Svein Harberg (bak) sier tja. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Drosjesjåføren ga meg et munnbind før jeg satte meg inn. Så så jeg at han hadde munnbind på seg selv også. Han sa han hadde vært redd for å jobbe de siste dagene. Han var redd for å bli smittet. Redd for å bli syk. Men nå hadde han nesten ikke penger igjen til å betale husleie denne måneden. Nå er han tilbake for å tjene penger, fortalte Tajik før hun la fram punktene partiene var blitt enige om.

– Det er dette det handler om nå. De forhandlingene vi har hatt de siste dagene. Den enigheten vi har kommet fram til, handler om folk. Om hverdagen deres. Om å sikre arbeidsplasser og trygge framtida, sa Tajik.

Samtidig understreket hun:

– Vi må være sikre på at statlige bidrag ikke går til personlig berikelse.

Aps linje deles av SV og Senterpartiet.

– Det er viktig at vi setter en absolutt grense på at det ikke kan betales utbytte. Dette gjelder også banker, sa SVs Kari Elisabeth Kaski.

– Dette er en nasjonal dugnad. Vi kan ikke bruke statlige bidrag til privat berikelse, slo hun fast.

Widerøe kompenseres

Luftfarten er hardt rammet av coronakrisen, og Stortinget kommer nå med tiltak for å sikre Widerøes ruter i distriktene.

Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

FOT-rutene opereres i hovedsak av Widerøe. FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens.

FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.

