SV: Posten bør levere mat og medisiner

– Husk at Postens bud er over hele landet, og kommer innom eller kjører forbi alle husstander nesten daglig. Her ligger et stort tjenestepotensial, sier SVs Arne Nævra til Dagsavisen.

SV understreker at postvesenet allerede tilbyr sosiale-, helse- og bud- og handletjenester i tillegg til de tradisjonelle posttjenester i land som Frankrike og Finland.

Det er ikke første gang SV foreslår nye arbeidsoppgaver for Posten. Bakgrunnen er den nye postloven som har gitt færre bringedager og nedskjæringer. Fra juli 2020 blir det kun postlevering annenhver dag.

– Nå har vi imidlertid en helt, ny og akutt situasjon, sier Nævra.