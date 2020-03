Nye endringer i regjeringen

Det får NTB bekreftet fra kilder i regjeringsapparatet.

De nye statsrådene blir presentert på slottsplassen like etter statsråd klokka 11. Det blir deretter holdt pressekonferanse om regjeringsendringene, som kommer i en situasjon der hele Norge er i unntakssituasjon på grunn av koronaviruset.

Guri Melby (V) går inn som ny kunnskaps- og integreringsminister etter Trine Skei Grande, som denne uka varslet at hun går av både som statsråd og partileder i Venstre. Det var TV 2 som var først ute med nyheten om at posten nå går til Melby.

Samtidig overtar Odd Emil Ingebrigtsen (H) som ny fiskeri- og sjømatminister etter Geir Inge Sivertsen (H), som gikk av som følge av rot med etterlønn og styreverv.

Fra Bodø

Ingebrigtsen, som er fra Bodø, har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet siden januar i år.

Det var Dagens Næringsliv som var først ute med nyheten om at han blir ny fiskeri- og sjømatminister.

Ingebrigtsens egen Linkedin-profil viser at han begynte å studere fiskeriøkonomi før han forsvant inn i politikken på 1980-tallet. Han var deretter generalsekretær i Unge Høyre og vara til Stortinget fra 1989 til 1993.

Ingebrigtsen har i ettertid hatt en rekke forskjellige roller både i lokalpolitikken i Bodø og i næringslivet.

Lederkamp i Venstre

Etter det TV 2 erfarer hadde Melby allerede onsdag samtaler på Statsministerens kontor om sin nye rolle.

Kilder sier ifølge TV 2 at utnevnelsen også er et trekk fra Grande for å melde Melby på lederkampen i Venstre. I tillegg er kilder i Venstre klare på at det må være en kvinne som tar over.

Melby har sittet i Venstres landsstyre siden 2008 og vært medlem av sentralstyret siden 2010. Hun er i dag vararepresentant på Stortinget for Grande. Hun ble i januar valgt til finanspolitisk talsperson.

