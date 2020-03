Ulik oppfatning mellom Grande og valgkomiteen i Venstre

Venstre-leder Trine Skei Grande overrasket alle, inkludert sine partifeller, da hun onsdag ga beskjed om at hun går av som Venstre-leder og statsråd og heller ikke ønsker gjenvalg til Stortinget. Til VG sier Grande at hun ga beskjed til valgkomiteen om at hun ville trekke seg dersom den kunne bli enig om en annen kandidat. Det skal imidlertid ikke ha skjedd og derfor var hun innstilt på å fortsette ennå ett år som Venstre-leder.

Lederen av partiets valgkomité kjenner seg ikke igjen i Grandes versjon.

– Det var en samlet valgkomité som opplevde at Trine Skei Grandes ønske var å fortsette, sier leder Per A. Thorbjørnsen i Venstres valgkomité. Han sier valgkomiteen samlet pekte på Grande etter Abid Raja bifalt at hun ville fortsette og at Sveinung Rotevatn avviste at han var lederkandidat.

Alternativet at hun skulle velges, men trekke seg etter ett år, sier han aldri var aktuelt, ettersom partiets vedtekter fastslår at lederen velges for to år.

Thorbjørnsen sier at valgkomiteens innstilling ikke var det eneste alternativet, men vil ikke fortelle detaljer fra komiteens arbeid.