Trine Skei Grande trekker seg

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Grande til VG.

Grande sier hun onsdag kommer til å ringe leder for valgkomiteen for å informere dem om beslutningen. Stortingsgruppe vil bli orientert klokken 15, opplyser hun.

Senere onsdag skal hun ha et telefonmøte med sentralstyret, der de blant annet skal diskutere om landsmøtet i april skal utsettes.

Næringsminister Iselin Nybø (38) overtar ansvaret for partiets arbeid og deltakelse i regjeringen.

– Trine har tatt den beslutningen, og jeg har stor forståelse og respekt for at hun har gjort det. Hun har stått på for dette partiet og gjort en formidabel jobb i ti år. Nå er det noen andre som må lede dette laget, kommenterer hun.

– Grande har delvis mistet det

Trine Skei Grande er ferdig som Venstre-leder.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen mener det er trist at Grande nå trekker seg som Venstre-leder.

– Jeg har hele tiden vært overbevist om at når hun har ønsket å ta gjenvalg, har det utelukkende vært for partiets beste og ikke noen personlige motiver. Det syns jeg hennes avskjed i dag er et bevis på, sier Thorbjørnsen til NTB.

For bare en uke siden la han fram en enstemmig innstilling der Grande foreslått til gjenvalg. Nå er han usikker på hva som skjer videre.

– Jeg tror ikke så mange valgkomiteer har opplevd dette, så nå må jeg sjekke ut det formelle, om vi skal lage ny delinnstilling eller om det er opp til landsmøtet, sier partiveteranen til NTB, som gjorde et intervju med Thorbjørnsen bare en halvtime før Grande gikk ut i VG og ga beskjed om at hun går av.

Da visste han ingenting.

– Sånn umiddelbart syns jeg det er trist. Hun har vært så viktig på hele 2010-tallet og hun har hatt stor tillit i partiet. Så har hun delvis mistet den, kanskje spesielt det siste halvåret. Jeg syns hun vært barsk som har klart å stå i det, sier Thorbjørnsen.

Planla å sitte i ett år til

Grande informerte tidlig statsminister Erna Solberg (H) om sine tanker, men har ellers i stor grad holdt prosessen for seg selv. Onsdag ble stortingsgruppa og valgkomiteen informert.

– Jeg gjorde et forsøk på å samle Sveinung og Abid slik at vi kunne jobbe sammen som ett team. Da kunne jeg eventuelt sitte som partileder i ett år, selv om jeg ble valgt for to år – og få til den overgangen litt mer smidig enn det ligger an til nå, sier hun til VG.

Grande er tydelig på at det ikke var slik hun ønsket å forlate posten, men hun så ikke lenger noen annen utvei.

Hun forklarer at hun tidlig ga valgkomiteen beskjed om at hun ville trekke seg dersom de fant en annen lederkandidat de kunne enes om. Men hun fikk aldri noen slik tilbakemelding.

– Jeg fikk, tvert imot, vite at de ikke kom til å bli enige om en ny kandidat. Min analyse da var at en kampvotering ikke var det Venstre trenger nå. Jeg var villig til å ta den kjeften jeg ville få for å stå videre i det, sier hun.

Vil ikke peke på ny leder

Nøkkeloverrekkelse i Kultur- og likestillingsdepartementet mellom Trine Skei Grande (V) og Abid Raja (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Thorbjørnsen vil ikke si om Sveinung Rotevatn nå er den som bør lede partiet. Rotevatn var regnet som favoritt blant utfordrerne inntil Grande hentet ham inn i regjering som klima- og miljøminister i januar.

Thorbjørnsen håper imidlertid nå det blir ro og ingen skitten kamp om makten i partiet.

– Hvis ikke dette som har skjedd i dag medfører at partiet faller til ro, skjønner jeg lite. Det må være en påminnelse til alle at vi må komme inn i et annet spor, mener Thorbjørnsen.

Valg av ny leder skjer på landsmøtet, som etter planen er 17.–19. april.

Raja får støtte

Alfred Bjørlo, Venstres populære ordfører i Stad kommune, er derimot klar på hvem som bør ta over roret.

– I den situasjonen vi er i nå, er Abid den rette til å bli leder. Ikke minst fordi Sveinung har kolossalt viktige oppgaver foran seg som klimaminister de neste årene, sier Bjørlo.

Venstre-nestleder Terje Breivik sier han har respekt og forståelse for Grandes beslutning om å gå av.

– Det var overraskende, men samtidig har jeg forståelse for det. Vi må ta dette til etterretning og diskutere det i de formelle fora.

Taus Rotevatn, overrasket Elvestuen

Sveinung Rotevatn takker Grande for innsatsen som partileder for Venstre, men er taus om egne ambisjoner.

– Jeg vil takke Trine for den lange og gode innsatsen hun har lagt ned som partileder, sier Rotevatn i en kommentar sendt på e-post til NTB.

– Da Trine tok over som leder, var partiet under sperregrensen. Vi hadde to på Stortinget og slet i opposisjon. Trine snudde partiet, sier han.

Ola Elvestuen sier han er overrasket over kunngjøringen til Grande.

– Jeg tenkte mye på Trine og alt det hun har bidratt med for Norge og Venstre, for kultur og utdanning gjennom mange år, sier Elvestuen.

Han vil ikke kommentere om han vil være aktuell i lederkabalen, eller hva valgkomiteen bør legge vekt på.

– Det er en ny situasjon for oss. Det er klart at vi må se hvordan vi skal posisjonere oss fram mot neste stortingsvalg, sier han.

