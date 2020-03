Frp refser Oslo kommune for manglende koronatiltak

– Byrådet må ta grep og innføre tiltak som hindrer spredning og i verste fall dødsfall i forbindelse med koronaviruset i Oslo, sier leder Aina Stenersen (Frp) i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre til NTB.

Hun mener at Oslo initiativmessig ligger langt bak andre byer som for eksempel Bergen.

– Det eneste vi foreløpig har blitt informert om gjennom mediene er fiaskoen med Holmenkollen-arrangementet. Ellers har utvalget ikke fått noen informasjon om innførte tiltak eller planlagte tiltak, sier Stenersen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo svarer at kommunen følger situasjonen svært nøye.

– Vi har for eksempel allerede innført regler om karantene i 14 dager for alle ansatte som har vært på reise i områder med vedvarende smitte, og avlyst arrangementer hvor smittefaren vurderes som for høy, sier Steen til NTB.

Steen sier videre at de løpende vurderer innføring av flere tiltak.