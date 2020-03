Frankrikes kulturminister koronasmittet

– Ministeren avla positiv prøve etter å ha fått symptomer, opplyser det franske kulturdepartementet.

Riester tilbrakte flere dager i nasjonalforsamlingen i Paris i forrige uke, der det nå er blitt bekreftet at fem personer er smittet av viruset.

Statsministerens kontor har uttalt at reglene for ministre er de samme som for Frankrikes innbyggerne for øvrig. Det betyr å opptre med forsiktighet og ta forholdsregler for å hindre spredning.