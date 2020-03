Eirik Sivertsen tar ikke gjenvalg etter varslersak

På sin Facebook-side skriver Sivertsen selv at han ikke tar gjenvalg til Stortinget i 2021.

«En del av grunnen for dette er at Arbeiderpartiet har mottatt et varsel rettet mot meg. Varselet er nå håndtert og ferdigbehandlet i tråd med Arbeiderpartiets retningslinjer. Partiet har konkludert med at jeg har brutt disse. Det tar jeg til etterretning», skriver han.

Ifølge NRK dreier det seg om et varsel fra et kvinnelig medlem i Arbeiderpartiet og gjelder en hendelse i nyere tid. Saken skal stamme fra desember.

Sivertsen skriver at partiet har bedt ham om å fratre som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunalkomiteen, noe han har gjort. Han stiller også sine andre verv til disposisjon, men vil fortsette som stortingsrepresentant ut perioden. Han skriver også at han ikke ønsker å gi flere kommentarer til saken.

Ung kvinne

Ifølge TV 2 skal varselet gjelde en hendelse som fant sted på en privat adresse i etterkant av et partiarrangement i 2019, og omhandle et ungt, kvinnelig partimedlem på over 18 år.

Partisekretær Kjersti Stenseng bekrefter at kvinnen er medlem av partiet, men vil ikke kommentere alder.

På Arbeiderpartiets egne nettsider skriver Stenseng at de av hensyn til den som har varslet ikke kommer til å gå nærmere inn på forholdene rundt varselet.

«Varsleren har et innstendig ønske om ikke å ha oppmerksomhet om saken, og det har vært et veldig viktig hensyn i partiets behandling av saken. Det ber vi om at blir respektert», skriver Stenseng.

– Tar dette alvorlig

– Jeg vil ikke gå noe nærmere inn på saken. Vi har håndtert denne saken gjennom en grundig prosess i tråd med våre retningslinjer. Så har vi en varsler som ikke har noe interesse av at det blir noe publisitet rundt dette, sier partisekretæren til TV 2. Hun understreker at saken er alvorlig.

– Det å bryte våre retningslinjer er alvorlig. Det er alltid alvorlig når noen bryter våre retningslinjer, sier Stenseng.

Sivertsen (48) har representert Nordland Ap på Stortinget siden 2009. Han er andre nestleder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, og leder Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid.