Frp-ere vil ha Jensen som statsministerkandidat

De vil dermed ikke vil stille seg bak Erna Solberg (H) som felles statsministerkandidat for Frp og Høyre ved valget i 2021, ifølge TV 2. Jensen vil da bli en utfordrer til Solberg.

– Frp hadde gode erfaringer med å sitte i regjering med Høyre. Målet må være gjennomslag. Frp med statsminister Jensen vil være veldig bra, sier sentralstyremedlem og tidligere statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Kanalen har også kartlagt hvordan tillitsvalgte i sentralstyret, landsstyret og stortingsgruppa ser på mulige samarbeidspartnere etter neste valg.

Ingen av de spurte ønsker et nytt samarbeid med Venstre, og et klart flertall er også negative til å samarbeide med KrF.

Derimot åpner litt under halvparten for at Frp kan sitte i regjering med Senterpartiet, dersom partiet kommer tilbake på borgerlig side.

De fleste av de spurte (33 av 38) ønsker et framtidig samarbeid med Høyre alene.