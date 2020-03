Han kunngjør nyheten overfor Aftenposten i forbindelse med at han deltar på markeringen for kvinnedagen på Youngstorget i Oslo.

– Dette er på tide. Titler som «fylkesmann» og «utenrikstjenestemann» gir assosiasjoner til at noen titler er forbeholdet et bestemt kjønn. Noen titler er endret, som fra «riksmeglingsmann» til «riksmegler». Nå står de andre for tur, sier Raja til avisen.

Stortingsflertallet ba i fjor daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) om å kartlegge yrkestitler i staten for å bli kvitt dem som ikke er kjønnsnøytrale. Raja sier arbeidet nå er i mål.

Ett unntak gjøres inntil videre, og det er tittelen «jordmor».

– Vi har fått kartlagt hvor jordmorbegrepet faktisk kommer fra. Det stammer fra en tid da barnet ble tatt imot på et jordgulv. Så tok man det fra jord og ga det til mor, altså «jordmor», sier Raja.

Helsedepartementet får ansvaret for å samordne arbeid mellom Sykepleierforbundet, Jordmorforbundet og representanter for staten slik at man finner et ord alle kan være enige om.