Torhild Bransdal gir seg på Stortinget

– Jeg har langt over 20 år som fulltidspolitiker. Jeg har gjort min innsats, sier hun til avisa.

Under fylkesårsmøtet til Agder KrF i Lillesand lørdag sa Bransdal at hun har fått en nedslående beskjed om at hun har kreft på nytt som gjør at hun går ut med beslutningen nå.

KrF-politikeren fikk kreftdiagnosen i 2018, men ga ikke opp og møtte på Stortinget. I 2019 ble hun stadig friskere og fikk vite at hun var kreftfri. Men for kort tid siden fikk hun vite at hun ikke var det likevel.