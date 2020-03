Venstres valgkomité foreslår Grande, Rotevatn og Raja som ledertrio

Grande møtte pressen kort tid etter at valgkomiteen la fram sin innstilling torsdag kveld.

– Vi er fortsatt ydmyke og vet at det er landsmøtet som stemmer over hvem som skal ha de ulike jobbene, sier Grande.

Komiteen foreslår en ledertrio der hun får med seg Klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn og Kulturminister Abid Raja som nestledere.

– Vi må lære oss å jobbe bedre sammen, både innad i Venstre og med andre partier, sier partilederen.

Abid Raja sier han er glad for valgkomiteens tillit. Samtidig rettet han en stor takk til dagens nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, for jobben de har gjort.

– Tøff prosess



Komitéleder Per A. Thorbjørnsen sa følgende på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Dette har vært en tøff prosess, sa Thorbjørnsen.

Innstillingen om å fortsette med Grande som partileder er enstemmig.

– Trine har ledet partiet vårt over sperregrensen ved to valg, som den eneste partilederen vår i moderne historie. Vi er helt trygge på at Trine er den rette personen også i årene som kommer, sa Thorbjørnsen.

Han trekker fram at begge de foreslåtte nestlederne har «pekt på Trine som den naturlige lederen».

Rotevatn er glad for tilliten.

– Trine, Abid og jeg jobber godt sammen i regjering, og jeg tror vi vil være et godt lag som ledertrio i Venstre, sier han til NTB.

Vraker nestlederne

Innstillingen betyr at dagens nestledere, Ola Elvestuen og Terje Breivik, vrakes. Thorbjørnsen understreker at de to har utgjort en solid nestlederduo, men at tiden var inne for å tenke fornyelse. Elvestuen foreslås imidlertid til en direkteplass til landsstyret i partiet.

Ola Elvestuen gikk tidligere denne uken hardt ut mot sin egen partileder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lederstriden i partiet har fått en ny omdreining de siste dagene. Onsdag gikk Elvestuen, som ble vraket som klima- og miljøminister i januar, til et oppsiktsvekkende angrep på Grande, og torsdag ba flere partitopper i Venstres Oslo-lag, samt lederen i Bergen Venstre, Trine Skei Grande om å trekke seg.

Det samme gjorde Unge Venstre, som ønsket seg Sveinung Rotevatn som ny partileder.

– Venstre er i en dyp indre krise. Vi tror at partiet har behov for fornyelse og nye profiler, sa Unge Venstres nestleder Ane Breivik til NTB.

Breivik er også leder i Bergen Venstre.

– På randen av politisk konkurs



Omdømmeekspert Trond Blindheim mener Venstre er på randen av politisk konkurs og at partiet er best tjent med at Grande går av som partileder.

– Det som er best for partiet, er verst for henne. Og det som er best for henne, er verst for partiet. Altså, det er best for partiet om hun fratrer, fordi de – med henne som leder – har havnet i en grøft som de ikke kommer seg opp av. De er på randen av politisk konkurs, sier Blindheim til Dagsavisen.

Trond Blindheim, som er rektor ved Høyskolen Kristiania, mener Venstre er best tjent med at Trine Skei Grande går av som partileder. Foto: Kampanje

Han drar sammenligninger med maktkampen i Krf.

– Det handler om renommé. Et slikt maktspill kler ikke henne, eller partiet. Når du møter veggen så mange ganger på rad, bør du se deg om etter en dør. Og den står det «exit» på. Men det er klart at det kan henge sammen med kjønn også. Sponheim, Thommesen, Breivik, det var ubehagelig, men de var menn, sier han.

Skal ha bedt Grande gi seg

Ikke navngitte kilder har opplyst til NRK at valgkomiteen to ganger det siste halvåret oppfordret Grande til å kaste inn håndkleet frivillig.

Bak lederdiskusjonen ligger dyp bekymring for den dårlige oppslutningen blant velgerne. Venstre har omtrent ikke vært over sperregrensen siden partiet gikk inn i regjeringen for over to år siden.

Det interne kravet om fornyelse har vokst i styrke, og mange Venstre-folk mener dagens ledelse har forspilt sin mulighet til å løfte partiet. Grande har ledet Venstre siden 2010, mens Elvestuen og hans nestlederkollega Terje Breivik har hatt sine verv siden henholdsvis 2008 og 2012.

Samtidig har opprivende personkonflikter preget Venstre. Hardest gikk det for seg da Grande for åpen mikrofon og i andres påhør for halvannet år siden skjelte ut Raja, noe hun senere måtte beklage.

Venstre skal velge ny partiledelse på sitt landsmøte 17.–19. april.