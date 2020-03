Rotevatn fortsatt villig til å ta lederverv i Venstre

– Jeg har sagt til valgkomiteen det jeg alltid har sagt så lenge jeg har vært medlem av Venstre, at jeg stiller meg til disposisjon for å jobbe for partiet framover. Det har vært beskjeden min også nå. Men hva slags verv jeg eller andre skal ha, det mener jeg ikke noe om offentlig. Det er det valgkomiteen som må få vurdere, sier han til NTB.

Diskusjonen om hvem som skal lede partiet spisset seg ytterligere til etter at nestleder Ola Elvestuen kritiserte partileder Trine Skei Grande for å ha kastet ham ut av regjeringen. Det skjedde onsdag, samme dag som valgkomiteen samlet seg til sitt siste møte.

– Den diskusjonen har vært i Venstre i mange måneder, og den må vi få lov til å ha, sier Rotevatn, som minner om at det i siste instans er landsmøtet som tar en beslutning.

Rotevatn er ønsket som leder av blant andre Unge Venstre og Venstrekvinnelaget, men kan også ende med å bli nominert som nestleder. Hele den sittende ledelsen har imidlertid sagt at de ønsker gjenvalg, og ingen har villet kaste kortene dagen før valgkomiteen skal legge fram sin innstilling.

Rotevatn sier han ikke vil diskutere «hypotetiske kampvoteringer».

– Valgkomiteen får komme med en innstilling, så får både enkeltkandidater og landsmøtet gjøre sine vurderinger, sier han.