– Trine har nok først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre egen posisjon, sier Venstre-nestlederen til TV 2.

Utblåsingen kommer samme dag som valgkomiteen i Venstre skal samles på Gardermoen for siste gang før landsmøtet i midten av april. Hele torsdagen er satt av til å lande forslaget om hvem som skal bli partiets nye ledertrio, samt nye medlemmer i sentralstyret og landsstyret. Innstillingen skal legges fram fredag.

Da Frp i slutten av januar gikk ut av samarbeidet, og regjeringen måtte fylles med statsråder fra de tre gjenværende partiene, tok Trine Skei Grande grep som siden har vært omdiskutert. Ola Elvestuen ble byttet ut med Sveinung Rotevatn i statsrådsposten i Klima- og miljødepartementet. Samtidig ble Abid Raja ny kulturminister.

De to ble sett på som utfordrere til ledervervet i Venstre, og det ble spekulert på om Grande gjorde byttet for å roe ned ropene om et lederbytte.

– Ikke merket noen misnøye

Nå går Ola Elvestuen hardt ut mot sin egen partileder.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt merket noen større misnøye i Venstre med meg selv som klima- og miljøminister. Tvert imot vet jeg mange i Venstre er uenig i skiftet, og som ble svært overrasket over at det skjedde på denne måten, sier han til TV 2.

Overfor NTB antyder Elvestuen at han ikke har gitt seg i kampen om toppverv.

– Jeg stiller meg til disposisjon for Venstre, noe jeg har vært tydelig på helt siden i fjor høst. Det gjelder alle verv. Nå avventer jeg valgkomiteens innstilling før jeg tar videre beslutninger, skriver han i en tekstmelding.

Også partiets andre nestleder, Terje Breivik, har stilt seg til disposisjon. Samtidig er både Raja og Rotevatn er foreslått inn i ledertrioen. Dessuten er stortingsrepresentant Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø foreslått.

Komiteens leder Per A. Thorbjørnsen vil ikke kommentere hvorvidt arbeidet med å lande en innstilling ble mer krevende etter Grandes regjeringsgrep. Og han vil heller ikke si noe om hvordan den nå åpne konflikten mellom partilederen og den ene nestlederen påvirker diskusjonene.

– Det har vært krevende fra dag én, sier han til NTB.

Grande forstår skuffelsen

Trine Skei Grande sier i en epost til TV 2 at hun mener Elvestuen har gjort, og fremdeles gjør, en god jobb for Venstre.

– Når det er sagt, skjønner jeg at han er skuffet, men partiet har over lang tid vært tydelig i kravet om fornyelse. I prosessen med ny regjeringsdannelse er det nok også flere enn Ola som har grunn til å være skuffet. Det ble gjort store utskiftninger hvor vi la til grunn både kompetanse, kjønn, alder og geografi, sier hun.

Valgkomiteen har mottatt svært mange innspill fra grasrota i partiet og mange har sagt det er behov for fornyelse i ledelsen.

Thorbjørnsen vil ikke kommentere om han har tro på en enstemmig innstilling. Flere i valgkomiteen, blant annet Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og Astrid Hårstad Knutsen fra Venstrekvinnelaget, hadde med seg ønsker om å gjøre Rotevatn til ny leder da de startet arbeidet.

– Vi står fast ved anbefalingen vi har gitt til valgkomiteen. Der har vi satt Sveinung Rotevatn på topp, sier Ane Breivik, nestleder i Unge Venstre, til VG onsdag.

Et av spørsmålene er også om noen av kandidatene selv ønsker å være del av et dissensforslag fra et mindretall i komiteen, og dermed stå i en åpen kamp mot for eksempel partileder Grande.