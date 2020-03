Trump har snakket med Taliban-leder

– Jeg har hatt en veldig god samtale med lederen for Taliban. Vi vil ikke ha vold, fortalte Trump journalister utenfor Det hvite hus tirsdag.

Tidligere skrev Talibans talsperson Zabiullah Mujahid følgende på Twitter:

– USAs president Trump har hatt en telefonsamtale med Talibans leder Abdul Ghani Baradar.

Ingen flere detaljer ble gitt.

USA og den islamistiske Taliban-bevegelsen undertegnet lørdag en fredsavtale som legger til rette for amerikansk tilbaketrekking fra Afghanistan.

I henhold til avtalen skal USA i første omgang redusere antall soldater i Afghanistan til 8.600 i løpet av 3–4 måneder.

Deretter er planen at alle styrkene til USA og landets allierte skal være ute av Afghanistan i løpet av 14 måneder. Forutsetningen er at Taliban overholder sine forpliktelser i avtalen.

Meningen er at avtalen skal bane vei for samtaler mellom Taliban og Afghanistans regjering. I tillegg omfatter avtalen et punkt om utveksling av flere tusen krigsfanger i løpet av noen uker.

USA invaderte Afghanistan og styrtet det daværende Taliban-regimet i 2001 etter 11. september-angrepene i USA.