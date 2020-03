Lørdag avholdt Oslo MDG sitt årsmøte i Røde Kors' lokaler i sentrum. Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, tok en pause fra sin foreldrepermisjon for å delta på møtet. Berg er nylig innstilt av MDGs valgkomité som en av to nasjonale nestledere for partiet.

Fra talerstolen gikk Berg til frontalangrep på regjeringen og statsminister Erna Solberg.

– Akkurat nå pågår et fullstendig koko spill fra regjeringen og Erna Solberg om å overkjøre både Oslo og Viken for å presse gjennom en gigantisk motorvei inn til Oslo, sa hun.

MDG-politikeren sikter til den planlagte utvidelsen av motorveien E18 mellom Oslo (Lysaker) og Asker, til 42 milliarder kroner. Regjeringen ønsker å realisere veien, mens byrådet i Oslo ved MDG, SV og Arbeiderpartiet ønsker å skrote hele prosjektet av klima- og miljøhensyn.

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, er i foreldrepermisjon, men deltok på Oslo MDGs årsmøte i helgen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Du kan ikke overkjøre framtida, Erna

Byrådet i Oslo mener satsing på et utvidet kollektivtilbud må komme foran motorveiutvidelsen.

Den nye fylkeskommunen Viken ønsker å slanke E18-prosjektet fra sin nåværende form, før de vurderer å gi sin støtte. Nylig trakk fylket sin lånegaranti til prosjektet, noe som kompliserer den politiske prosessen videre. Uten lånegaranti, er det i praksis ikke mulig for staten å gjennomføre prosjektet.

Lan Marie Berg mener regjeringen holder et annet planlagt, samferdselsprosjekt – Fornebubanen – som gissel, for å få presset gjennom utbyggingen av E18.

– Erna er villig til å sette hele Fornebubanen i spill fordi hun og de konservative fossilene i Høyre skal få enda mer asfalt, biltrafikk og forurensing. Det er så utrolig gammeldags og utdatert. Men jeg har et budskap til Erna: Du kan ikke overkjøre framtida, sa Berg.

– Erna Solberg: Du er på taperlaget!

Fornebubanen er klar til byggestart i år, og de første kontraktene er sendt ut i markedet. I juni i fjor ble det forhandlet frem en ny byvekstavtale som sikret finansieringen av banen ved at regjeringen forplikter seg til å finansiere 50 prosent av prosjektet. Ni måneder etter avtalen ble signert, har regjeringen fortsatt ikke behandlet den.

Regjeringen har isteden forsøkt å få byrådet i Oslo til å gå med på en bompengeavtale hvor staten lover å øke sitt økonomiske bidrag fra 50 til 66 prosent for Fornebubanen, mot at Oslo går med å kutte 2,55 milliarder kroner i bompenger over ti år. Den avtalen har byrådet i Oslo avslått.

Dermed er statens bidrag i finansieringen av Fornebubanen fortsatt avklart. Hvis staten i løpet av kort tid bekrefter at de står bak finansieringen, vil prosjektet måtte stoppes, ifølge byrådet i Oslo.

Slik kan nye E18 se ut når den er ferdig. Foto: Statens vegvesen

– Får vi på plass E18, vil også Fornebubanen falle på plass

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke å kommentere kritikken fra Lan Marie Berg, men viser til Samferdselsdepartementet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ikke si noe om hvorvidt regjeringen holder Fornebubanen som gissel eller ikke.

Hareide har imidlertid tidligere sagt følgende til VG:

– Får vi på plass E18 politisk, så vil også Fornebubanen falle på plass. Vi skal vurdere hvert enkelt prosjekt selvstendig. Men jeg tror mange som har fulgt denne prosessen, vil se at ting henger sammen. Men det er ikke slik at prosjektene henger sammen én til én.

Til ABC Nyheter sier samferdselsminister Hareide:

– Statens vegvesen er nå er i viktige og konstruktive forhandlinger med Oslo, Viken og Bærum, som vil danne grunnlaget for videre behandling i Stortinget av E18-prosjektet. Stortinget vil så ta en beslutning rundt E18-prosjektet, basert på disse forhandlingene. Det er derfor ikke naturlig å kommentere videre i denne omgang.

