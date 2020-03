Amy Klobuchar avslutter sin kampanje

Klobuchar kom med sin kunngjøring i hjemstaten Minnesota mandag og satte seg senere på et fly til Dallas i Texas, der hun skulle slutte seg til et valgmøte sammen med Biden, dagen før supertirsdag.

Ved å gi sin støtte til Biden signaliserer hun at hun ønsker å samle de moderate demokratene bak Biden for å hindre at den mer radikale Bernie Sanders blir partiets presidentkandidat.

Søndag kunngjorde også Pete Buttigieg at han gir seg. Han snakket med Biden søndag kveld, og mandag ble det klart at han også vil gi sin støtte til den tidligere visepresidenten.

Holdt ut lenge

Klobuchar holdt ut lenger enn flere andre i valgkampen, takket være en god oppvisning i nominasjonsvalget i New Hampshire. Men hun var for lite kjent og hadde for liten støtte blant minoritetene til at hun fant det verdt det å fortsette.

Buttigieg gjorde det også svært godt i de første tre delstatene, men både han og Klobuchar falt helt igjennom i South Carolina, der Biden tok en overbevisende seier og Sanders kom på annenplass, langt bak.

Støtten fra rivalene er gode nyheter for Biden, som var dømt nord og ned etter de tre første nominasjonsvalgene, før han gjorde sitt dramatiske comeback i South Carolina.

Etter South Carolina har støtten strømmet inn også fra andre kjente politikere, blant dem tidligere flertallsleder i Representantenes hus, Harry Reid.

Satser på supertirsdag

Nå satser han på en god innsats tirsdag.

Da skal flere millioner velgere stemme på sin favoritt i 14 delstater og ett territorium, blant annet i store stater som California, Texas, Colorado og Virginia. Også demokrater i utlandet er med på supertirsdagen.

Foruten Sanders og Biden står bare Elizabeth Warren og mangemilliardæren Michael Bloomberg igjen i kampen om nominasjonen.

Sanders leder fortsatt klart på meningsmålingene om å bli den som skal utfordre president Donald Trump til høsten.

Moderat samling

De moderate står mer samlet nå som Buttigieg og Klobuchar har gitt seg, men Bloomberg kan fortsatte skape problemer for dem.

Han har satset alt på supertirsdag og har brukt over 500 milliarder dollar på TV-reklame for å vinne i flest mulig stater.

Biden fikk vind i seilene etter seieren i South Carolina og fylte raskt opp sin slunkne pengekiste med 5 millioner dollar i donasjoner på én dag.

Fortsatt ligger imidlertid Sanders foran ham også på dette området, etter å ha samlet inn mange millioner i småbidrag fra tusener av entusiastiske støttespillere. Bare i februar samlet han inn 46,5 millioner dollar.