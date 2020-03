Valget i Israel er i gang

Det ventes å bli et tett løp mellom statsminister Benjamin Netanyahus parti Likud og sentrumsalliansen til opposisjonsleder Benny Gantz.

Ifølge meningsmålingene kommer ingen av dem til å få flertall i Knesset. Dermed ligger det an til at det politiske kaoset i landet kan fortsette også etter dette valget.

Israel har 6,4 millioner stemmeberettigede, men det er usikkert hvor stor valgdeltakelsen vil bli. Det er ventet valgdagsmålinger umiddelbart etter at valglokalene stenger klokken 22 lokal tid. De endelige resultatene vil trolig være klare tirsdag morgen.

Opptakten til valget har vært preget av at Netanyahu er tiltalt for bestikkelser og svindel. Statsministeren skal etter planen møte i retten 17. mars, men vinner han valget, er det ventet at han igjen vil be nasjonalforsamlingen om immunitet.

Netanyahu har håpet på politisk drahjelp fra den såkalte fredsplanen til USAs president Donald Trump, som åpner for at Israel kan annektere områder på den okkuperte palestinske Vestbredden. Meningsmålingene tyder imidlertid ikke på at Likud har fått noe kraftig oppsving.