Pete Buttigieg trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp: – Best å tre til side

– Målet vårt har alltid vært å bidra til å forene amerikanerne for å kunne slå Donald Trump, sa Buttigieg til tilhengere i South Bend søndag.

– Vi må erkjenne at på dette tidspunktet er den beste måten å fortsatt ha troen på dette målet å tre til side og bidra til å holde partiet og landet vårt samlet. Så i kveld har jeg tatt den vanskelige beslutningen om å trekke mitt kandidatur, sa han videre.

38-åringen skrev historie da han var den første åpent homofile personen som stilte til nominasjonsvalg for et stort parti. Nykommeren, som få hadde hørt om da han lanserte kampanjen for ett år siden, gjorde det godt under de første nominasjonsvalgene, men det ble stang ut i South Carolina lørdag.

Topp fire

Sammenlignet med valgene i de tidligere delstatene fikk den tidligere ordføreren i South Bend få av stemmene i nominasjonsvalget i South Carolina. Han fikk bare 8,2 prosent av stemmene og ble nummer fire.

38-åringen, som anses som moderat, vant nominasjonsprosessen i Iowa i starten av forrige måned og kom på en sterk andreplass i New Hampshire. I Nevada kom han på en tredjeplass.

Buttigieg har imidlertid sikret seg langt flere delegater enn rivalene Elizabeth Warren og Amy Klobuchar. Buttigieg har fått 26 delegater, mens de to andre nevnte har sikret seg henholdsvis 8 og 7, ifølge CNN.

– I et felt der mer enn to dusin demokratiske kandidater kjemper om å bli president - senatorer og guvernører, milliardærer og en tidligere visepresident - oppnådde vi topp fire i hver av de fire første statene, sa Buttigieg til applaus fra tilhengere i South Bend søndag.

Videre sa Buttigieg, som har vært soldat i Afghanistan, at det viser at folk er klare for en ny politikk, og at USA er klare for det han kaller en ny æra og et nytt amerikansk lederskap.

President Donald Trump, som også fulgte og kommenterte nominasjonsvalget i South Carolina tett lørdag, var raskt ute med en reaksjon på at Buttigieg trekker seg.

– Pete Buttigieg er UTE. Alle hans supertirsdag-velgere kommer til å gå til søvnige Joe Biden. Bra timing. Dette er den EKTE starten for Demokratene med å sette Bernie (Sanders journ.anm.) ute av spill - INGEN NOMINASJON, IGJEN, skrev Trump på Twitter.

Supertirsdag

Buttigiegs avgjørelse om å trekke seg kommer få dager før supertirsdag, hvor det skal holdes valg i 14 delstater. Resultatene tirsdag vil trolig gi en pekepinn på hvem av demokratene som til slutt ender opp som partiets kandidat i presidentvalget i november.

Meningsmålingene tyder på at sosialdemokraten Bernie Sanders vil stille av med et flertall av delegatene som skal fordeles.

Sanders har alt gjort det skarpt i flere delstater og sikret seg 60 delegater, ifølge CNN. Før helgens nominasjonsvalg i South Carolina lå Joe Biden dårlig an, men med et valgskred og nesten 50 prosent av stemmene har den tidligere visepresidenten nå 53 delegater.