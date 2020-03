Ap vil ha lønnsfrys for høytlønte politikere

Ap foreslår også at det nedsettes en egen Lederlønnskommisjon for å få kontroll med lønnsveksten i staten og statlige selskaper, skriver VG.

– Det går ikke an å diskutere de høyeste lønningene og si at alle andre skal ta tak i dette, men vi vil ikke gjøre noe selv, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til avisa.

Aps lønnsdreining kommer fram i Stortingets behandling av et forslag fra Senterpartiet om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten, der innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen skal avgis på tirsdag. Ap vil altså gå enda lenger og tar nå til orde for lønnsfrys for politikerne. Frysen bør vare inntil Lederlønnskommisjonen har kommet med sine anbefalinger, mener Ap.

– Kommisjonen skal i første omgang få fakta på bordet. Hvilke mekanismer er det som har bidratt til at det er blitt sånn, og ikke minst hvordan bidra til å sikre at det skal være en mer likestilt lederlønnsprofil i tillegg. Vi må se helheten i dette. Når de faktaene er på bordet, må vi vurdere hvilke tiltak som det er riktig å iverksette, sier Tajik.

Ledere i staten fikk en lønnsvekst på 4,8 prosent i snitt i fjor, mens vanlige arbeidstakere måtte nøye seg med 3,6 prosent.