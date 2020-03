Solberg om koronavirus: Kan bli krevende å håndtere

– Det kan bli en krevende situasjon å håndtere i ukene fremover, og vi ser allerede de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av koronaviruset, sa hun i en tale til Høyres sentralstyre søndag.

– Verdensmarkedet for medisinsk beskyttelsesutstyr har sluttet å virke. Også annen produksjon av varer og tjenester kan bli påvirket av den situasjonen vi ser i Kina. Vi ser at børsene faller, konstaterte statsministeren.

– Verden må ikke stoppe opp

Verdens børser har på kort tid falt med omkring 10 prosent som følge av virusutbruddet.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Det forteller oss at vi må opptre så vanlig som mulig, også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg. Det er for å vise solidaritet med samfunn som er mer sårbare enn vårt eget. Verden må ikke stoppe opp.

Solberg understreket at Norge har vært forberedt på at koronaviruset ville komme, og at vi har en helsetjeneste som er godt rustet og godt trent til å håndtere slike situasjoner.

– Det er ekstra vanskelig

– De siste dagene har vi sett at også helsepersonell er utsatt for smitte både i fritiden og i arbeidssituasjonen. Det er ekstra vanskelig, fordi det kan gi smitte til

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

sårbare pasientgrupper og svekke helsetjenestens tilbud til pasientgrupper, sier Solberg.

I alt er fem ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) nå smittet av koronaviruset.

– Jeg er trygg på at OUS nå gjør det de kan for å håndtere den vanskelige situasjonen som er oppstått, men hendelsen på øyeavdelingen minner oss om at epidemier kan gjøre også et veldig robust samfunn som vårt, sårbart.

