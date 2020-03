Donald Trump sa han skulle være snill, slik gikk det ikke

– Bernie Sanders er gal. Gal. Vi har noen skikkelige skjønnheter. Vi har søvnige Joe (Biden). Å min herre. Gale Bernie og vi har mini-Mike (Bloomberg). Men jeg tror han er ute av kampen nå. Jeg vil gjerne bruke 700 millioner dollar og ende opp uten noen ting. Jeg kjenner han godt. Jeg visste dette kom til å skje. Det må ha vært historiens dårligste deltagelse i en presidentdebatt. Er dere enige? Har det noen sinne vært noe lignende, spurte president Donald Trump tilhørerne under den konservative politiske konferansen CPAC.

Særlig var det Joe Biden og Bernie Sanders som fikk unngjelde da president Trump slapp seg løs i kjent stil. Ifølge ham selv var det ikke meningen at han skulle det.

– Jeg sa til dere at jeg skulle være snill i dag. Jeg sa la oss være snille i dag. Men det er vanskelig å være snill når de behandler deg dårlig, ikke sant? Bare en idiot er snill når de behandler deg så dårlig, sa presidenten.

Hvem slår han?

Mye tyder på at løpet er kjørt for milliardær og tidligere ordfører i New York, Michael Bloomberg. Som har brukt betydelige beløp på kampanjen sin. Trump harselerte kraftig med ham. Og gjemte seg nesten bak podiet for å illustrere hvor dårlig han mente Bloomberg gjorde under debatten mellom demokratenes presidentkandidater.

Trump fortalte tilhørerne at de har gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut hvilken av de demokratiske kandidatene som vil være ideelle å kjempe i en valgkamp mot.

– I enkle ord: Hvem i huleste helvete slår jeg enklest. Så Pochahontas (Elisabeth Warren) skal vi ikke kaste bort tiden på. La oss ikke kaste bort tid. Buttigieg se jeg ikke skje. Hver gang jeg ser det ansiktet, ser jeg for meg Alfred E. Neuman. Det er Alfred E. Neuman i Mad magazine.

Fornærmende

Joe Biden var ikke Trumps ideelle motstander. Bernie Sanders derimot vil kunne være det, forklarte Trump.

– Hvordan kan du være enklere å slå enn søvnige Joe. Ikke sant? Mannen kan knapt sette to setninger sammen. Det er fornærmende, slo Trump fast.

Men, sa han, det kan handle om at Sanders er lengre ut på venstresiden, mens Biden er å finne i sentrum.

– Men du vet, forskjellen mellom de to er at Joe ikke kommer til å lede regjeringen om han vinner. Han kommer til å i et hjem et eller annet sted, og så kommer andre til å lede for ham.

