Tidligere statssekretær fra Frp fikk dobbel lønn

Andersen fikk ordførerlønn fra hjemkommunen Mandal etter at han ble hentet inn som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i fjor, skriver VG.

Han fikk videre etterlønn fra nyetablerte Lindesnes kommune i januar, samtidig som han sto i jobben som statssekretær i Oslo.

I løpet av desember og januar tjente Frp-toppen totalt 332.000 kroner fra stat og kommune.

– Det var ingen som reagerte på det

Alf Erik Andersen sier at avtalen var at han var ordfører for Mandal i beredskapssammenheng ut året.

– Jeg ga tydelig beskjed om at det var sånn det var, og det var ingen som reagerte på det, sier Andersen.

Etter at Frp gikk ut av regjering 24. januar, har Andersen fått utbetalt dobbel etterlønn.

Tjente 433.000 på tre måneder



Samtidig som Andersen fikk utbetalt etterlønn for januar og halve februar, fikk han også én måneds etterlønn som eks-statssekretær. Det tilsvarte til sammen rundt 111.000 kroner før skatt.

På tre måneder tjente Andersen 433.000 kroner for de to offentlige stillingene før skatt.